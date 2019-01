Bob femminile | Coppa del Mondo St Moritz 2019 | Elana Meyers Taylor torna alla vittoria

Bob femminile - Coppa del Mondo Igls 2019 : Stephanie Schneider rimonta e vince su Jamanka e Meyers-Taylor : Grazie ad una splendida seconda manche Stephanie Schneider ha vinto la quinta tappa della Coppa del Mondo femminile 2019 di bob a Igls. La tedesca, terza dopo la prima discesa, pennella sulla pista austriaca e va a chiudere con il tempo complessivo di 1:46.06 (53.10 e 52.96) distanziando la sua connazionale, e leader della classifica generale, Mariama Jamanka, di 11 centesimi. Completa il podio la statunitense Elana Meyers-Taylor che spreca il ...

Bob a 2 femminile - Coppa del Mondo Koenigssee 2019 : Mariama Jamanka domina la scena e vince anche l’oro europeo : La tedesca Mariama Jamanka è profeta in patria e si aggiudica anche la tappa di Koenigssee valevole per la Coppa del Mondo 2019 di bob femminile e, per l’occasione, anche per il campionato europeo. L’oro olimpico di PyenongChang 2018 ha dominato la scena, piazzando i migliori tempi di entrambe le manche (50.85 e 50.85) per un 1:41.70 totale che le permette di centrare il terzo successo stagionale su quattro gare e, di conseguenza, ...

Bob femminile - Coppa del Mondo Winterberg 2018 : Stephanie Schneider non sbaglia e beffa Jamanka e Meyers Taylor : Doppietta tedesca nella tappa di Winterberg, proprio in Germania, per la Coppa del Mondo di bob femminile 2018/19. Vince, infatti, Stephanie Schneider superando in extremis la capo-classifica fino a quel momento, Mariama Jamanka. La vincitrice di giornata, invece, completa una seconda discesa impeccabile e va a beffare per appena 7 centesimi la connazionale che, dal canto suo, si mangia le mani per aver gettato alle ortiche la seconda vittoria ...

Bob a 2 - l’Italia femminile torna in Coppa Europa dopo otto anni con Andreutti e Vicenzino : Sabato 15 dicembre a Koenigsse (Germania) dopo oltre otto anni un equipaggio azzurro tornerà a gareggiare nel bob a 2 femminile in Coppa Europa. L’ultima volta che l’Italia partecipò in questa specialità in ambito femminile fu nella stagione 2009-2010 e ora grazie alla coppia formata da Giada Andreutti e Tania Vicenzino potremo rivedere i nostri colori in azione. Queste due atlete, entrambe friulane, sono accomunate da un passo nell’atletica, ...

Bob femminile - Coppa del Mondo Sigulda 2018 : Mariama Jamanka parte con il piede giusto - seconda Sergeeva - squalificata Meyers-Taylor : La tedesca Mariama Jamanka bagna con un successo l’esordio della Coppa del Mondo 2018/19 di bob femminile sulla pista di Sigulda, in Lettonia. Grazie a due prove impeccabili, condite con i migliori tempi di entrambe le manche (e il nuovo record di 5.30 in fase di spinta), la classe 1990 inizia con il piede giusto la nuova stagione, precedendo di 61 centesimi la russa Nadezhda Sergeeva (che paga qualche errore di troppo in diverse curve del ...