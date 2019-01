Bimbo caduto nel pozzo | Julen è morto

Ritrovato senza vita il Bimbo caduto nel pozzo in Spagna : Non ce l’ha fatta il piccolo Julen Garcia: i soccorritori l’ hanno raggiunto all’1.25 di stanotte dopo 13 giorni di scavi senza sosta nel pozzo dove è caduto il 13 gennaio a Totalan, una località vicino a Malaga, ma il bimbo era senza vita. «Disgraziatamente...nonostante tanti sforzi da parte di tanta gente, non è stato possibile...#RIPJulen», ha t...

Spagna - trovato morto il piccolo Julen Il Bimbo caduto nel pozzo 13 giorni fa : I soccorritori l’ hanno raggiunto all’1.25 di stanotte dopo 13 giorni di scavi senza sosta nel pozzo dove è caduto il 13 gennaio a Totalan, una località vicino a Malaga. «Disgraziatamente... nonostante tanti sforzi da parte di tanta gente, non è stato possibile salvarlo... #RIPJulen», ha twittato la Guardia Civil. Il padre colto da un malore

Finisce tragicamente la vicenda del Bimbo caduto nel pozzo in Spagna : raggiunto il piccolo Julen - gli ultimi aggiornamenti : Il piccolo Julen, 2 anni, caduto in un pozzo di prospezione lo scorso 13 gennaio in un terreno vicino Malaga in Spagna, non ce l’ha fatta: i soccorritori lo hanno raggiunto alle 01:25 di stanotte dopo 13 giorni di scavi senza sosta. “Disgraziatamente…nonostante tanti sforzi da parte di tanta gente, non è stato possibile…#RIPJulen“, ha twittato la Guardia Civil, rivolgendo ai familiari “le più sincere ...

Spagna - trovato morto Julen : il Bimbo caduto nel pozzo 13 giorni fa non ce l’ha fatta : Tragico epilogo della vicenda di Julen, il bambino di 2 anni caduto in un pozzo a Totalan, alle porte di Malaga il 13 gennaio scorso: dopo più di dieci giorni di ricerche, il piccolo è stato trovato senza vita dai soccorritori che hanno fatto il possibile per salvarlo.Continua a leggere

Bimbo caduto nel pozzo - esplosa l’ultima carica : il salvataggio di Julen è entrato nella fase finale - gli ultimi aggiornamenti dalla Spagna : Il salvataggio del piccolo Julen, il Bimbo di 2 anni caduto nel pozzo è entrato ufficialmente nella fase finale. Pochi centimetri separano i soccorritori dal Bimbo intrappolato in un pozzo nel sud della Spagna da ormai otto giorni. I tecnici, che stanno scavando un tunnel orizzontale di 3,8 metri per raggiungerlo, hanno fatto detonare l’ultima micro carica. I soccorritori non hanno voluto dare tempistiche ma ormai manca davvero poco per ...

Spagna - manca poco al recupero del Bimbo caduto nel pozzo : si lavora con la dinamite - gli ultimi aggiornamenti sul piccolo Julen : Si lavora incessantemente in Spagna per recuperare il piccolo Julen, il bimbo di 2 anni caduto in un pozzo a Totala’n, nei dintorni di Malaga il 13 gennaio. manca poco per raggiungerlo, ma le squadre di soccorso lavorano con estrema lentezza a causa delle difficoltà dovute al terreno duro e in alcuni tratti roccioso. Sono stati scavati 3,15 dei 3,8 metri del tunnel che serve a raggiungere il punto dove presumibilmente si trova il piccolo ...

Ultime notizie sul piccolo Julen - il Bimbo caduto nel pozzo in Spagna | : Nelle Ultime ore le squadre di soccorso hanno completato quasi tutto il tunnel di collegamento tra il pozzo e il tunnel parallelo realizzato negli ultimi giorni

Bimbo caduto nel pozzo. I soccorritori non riescono a raggiungere Julen : Un paio di ore con i minatori che lavorano a una distanza compresa tra 85 e 60 centimetri. Ora tutto dipende dal terreno e dalla montagna, ma ci sono solo poche ore per arrivare al bambino. Nessuna nuova informazione, scrive La Vanguardia, i minatori hanno riscontrato qualche tipo di problema nella fase di scavo. In quell’ultima sezione, i minatori avrebbero trovato di nuovo pietre dure e sicuramente il Tedax doveva intervenire per procedere ...

Julen - Bimbo caduto nel pozzo : soccorritori arrivati a 50 centimetri : I soccorritori impegnati nel recupero di Julen, il bambino spagnolo caduto in un pozzo lungo oltre 100 metri il 13 gennaio mentre giocava lontano dai genitori nella periferia di Malaga, si trovano a 50 centimetri dal presunto luogo in cui è il piccolo. I soccorritori stanno scavando a mani nude, aiutandosi con delle microcariche esplosive, un minitunnel in orizzontale per cercare di raggiungere il punto in cui Julen è ormai rinchiuso da quasi ...

Bimbo caduto nel pozzo in Spagna : i 10 punti chiave delle operazioni di salvataggio di Julen e gli ultimi aggiornamenti [FOTO e VIDEO LIVE] : 1/12 AFP/LaPresse ...

Spagna - Bimbo caduto nel pozzo : manca un metro e mezzo per raggiungerlo - poche le speranze di trovarlo in vita : Poco meno di un metro e mezzo separa i soccorritori dal piccolo Julen, il bambino di due anni e mezzo caduto in un pozzo profondo 83 metri a Totalán, una località del sud della Spagna vicino a Malaga, il 13 gennaio scorso. Da oltre una settimana la macchina dei soccorsi è al lavoro senza sosta per cercare di recuperare il bimbo: un gruppo di minatori si è calato mercoledì nel tunnel parallelo scavato per raggiungere Julen ma le speranze di ...