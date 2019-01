A San Siro va in scena Milan-Napoli | ecco come seguirla in Tv e in streaming

Biglietti Milan-Napoli - Serie A 2019 : come acquistare i tickets per il match di San Siro : Sabato 26 gennaio, ore 20.30: questo è l’appuntamento da fissare sul calendario e, per dirla alla Rino Tommasi, da “circoletto rosso”. Allo stadio San Siro di Milano andrà in scena Milan-Napoli, una grande classica del calcio italiano che in anni passati è valsa anche lo Scudetto. Basti pensare ai tempi nei quali da una parte c’erano Diego Armando Maradona e Careca e dall’altra Marco Van Basten e Ruud Gullit. In ...

Sala : “Inter e Milan decidano cosa fare su San Siro” : "Ogni esigenza che le squadre possono avere per lo stadio sarebbe meglio fosse chiarita oggi", ha commentato il sindaco di Milano sulla vicenda San Siro. L'articolo Sala: “Inter e Milan decidano cosa fare su San Siro” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Gattuso rassicura Koulibaly : 'Pubblico di San Siro lo applaudità' : 'Il pubblico del Milan - dice Gattuso - ha sempre applaudito i grandi campioni e Koulibaly è uno dei migliori difensori al mondo. San Siro è …

Milan-Napoli in campo a San Siro domani alle 20 - 30 : La partita della seconda giornata di ritorno di Serie A Milan-Napoli si giocherà alle ore 20:30 dei domani, sabato 26 gennaio, e potrà essere vista in esclusiva su DAZN o ascoltata su Radio Rai 1. Il Napoli ha dalla sua parte le statistiche: contro il Diavolo ha perso solo una volta nelle ultime quindici occasioni in cui lo ha sfidato in serie A....Continua a leggere

Gazidis : «San Siro? Potremmo rinnovarlo o costruire un nuovo stadio» : L'ad del Milan ha detto che il club sta lavorando con l'Inter. Intanto il Comune punta a regole meno rigide sull’insediamento di grandi zone commerciali intorno all’impianto. L'articolo Gazidis: «San Siro? Potremmo rinnovarlo o costruire un nuovo stadio» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Beppe Sala : «San Siro è sicuro. Tifoseria interista penalizzata» : Il Sindaco di Milano si è augurato che non si debbano più chiudere gli stadi, sottolineando che la priorità è prevenire gli incedenti all'esterno degli impianti. L'articolo Beppe Sala: «San Siro è sicuro. Tifoseria interista penalizzata» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Morte tifoso Inter - si va verso la riapertura di San Siro : Morte tifoso Inter – Ultime partite a porte chiuse in casa Inter dopo i fatti accaduti prima e durante la partita di campionato contro il Napoli. Nelle ultime ore vertice in prefettura a Milano, nell’ambito del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, hanno partecipato anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, con i vertici di Inter e Milan, è emersa, a quanto si apprende dall’Ansa, la volontà di riaprire ...

Inter - vertice in Prefettura : si va verso la riapertura totale di San Siro : Dalla riunione sarebbe emersa la volontà di riaprire completamente lo stadio di San Siro per le partite dei nerazzurri, senza ulteriore stop per la Curva Nord. L'articolo Inter, vertice in Prefettura: si va verso la riapertura totale di San Siro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Il milanista Orfini (presidente Pd) : «San Siro dedichi il primo coro a Koulibaly» : Un mese dopo Sabato sera, giusto un mese dopo, il Napoli torna a San Siro. E con il Napoli rientra in campo in campionato Kalidou Koulibaly dopo le due giornate di squalifica per l’applauso a Mazzoleni. Un mese. In questo mese è successo di tutto. Il calcio italiano è stato scosso dagli ululati razzisti di San Siro (San Siro interista) nei confronti di Koulibaly e soprattutto dall’ineccepibile linea politica seguita dal Napoli che ha ...

A San Siro gli studenti pioltellesi hanno detto 'no' al razzismo : Frasi significative che sono state persino immortalate dai fotografi presenti allo stadio e pubblicate sulla prima pagina della Gazzetta dello sport. Grande la soddisfazione degli insegnati che hanno ...

Serie B Benevento - Roberto Insigne : «L'espulsione di Lorenzo a San Siro? Colpito dai cori» : Benevento - Roberto Insigne , attaccante del Benevento , ancora di proprietà del Napoli , ha parlato a Radio Crc, nel corso di 'Un Calcio alla Radio': " José Callejon mi diceva sempre che sono il suo ...