Usa, migranti respinti in Messico

Gli Usa rispediranno oggi inil primo gruppo di richiedenti asilo non messicani in attesa che le loro domande vengano valutate.Lo rivela il Guardian, citando un funzionario del governo messicano che preferisce rimanere anonimo. Il 20 dicembre, l'amministrazione di Trump avava annunciato l'intenzione di rimandare indietro coloro che attraversano la frontiera Usa con ilanche se non sono messicani. Nei tribunali Usa per l'immigrazione sono già 800.000 le richieste d'asilo pendenti e il processo potrebbe richiedere mesi,(Di venerdì 25 gennaio 2019)