Trump: stop allo 'shutdown' del governo

Il presidente Usa,,annuncia,fiero, l'accordo con il Congresso per porre fine' governativo,durato 35 giorni. I fondi copriranno gli stipendi fino al 15 febbraio e gli arretrati agli impiegati, assicurache li ringrazia per la pazienza, "questo vuol dire Make America Great Again" (rendere l'America ancora grandiosa). "Ora, i legislatori bipartisan devono garantire fondi per la sicurezza ai confini Usa: un problema mondiale, non solo nostro, altrimenti userò i miei poteri", ha sottolineato con fermezza.(Di venerdì 25 gennaio 2019)