Si schianta contro un palo | drammatico incidente nella notte | forse un colpo di sonno

Dopo i ratti impazziti del Cesenate - ora gli “storni suicidi” del Riminese : a centinaia si schianta no inspiegabilmente contro auto e case : Se non bastassero i ratti impazziti intorno alle campagne di Cesena, a far crescere l’allarme sullo strano comportamento degli animali negli ultimi giorni in Emilia Romagna si aggiungono anche gli uccelli. Se i ratti invadono case e strade, si mordono tra loro e saltano sulle auto a Capannaguzzo e Gattolino, nella zona di Vergiano e dintorni, provincia di Rimini, stormi di uccelli si vanno a schiantare inspiegabilmente contro case e ...

Alvignano - non si fermano all’alt e si schiantano contro un tir : 4 morti nel Casertano : È di quattro morti ed alcuni feriti il bilancio di un incidente stradale accaduto lungo la Telesina, in territorio di Alvignano, in provincia di Caserta, in Campania. Secondo una prima ricostruzione, un’auto non si sarebbe fermata ad un controllo e, inseguita dalla polizia di Telese Terme, sarebbe rimasta coinvolta in un impatto con un tir. Sul posto vigili del fuoco e ambulanze del 118 poi ripartite a gran velocità, a sirene spiegate, in ...