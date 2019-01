Nba | All Star | ecco i titolari Doncic rimane fuori

All-Star Game Nba 2019 – Media e giocatori ribaltano la situazione! Fuori Doncic - Rose e Wade : ecco i titolari : I voti dei Media e dei giocatori ribaltano le scelte dei fan: Fuori Doncic, Rose e Wade, confermati invece LeBron James e Giannis Antetokoumpo come capitani Dopo le votazioni dei fan (50% delle decisioni complessive), è toccato a giocatori e Media esprimere il loro restante 50% (diviso in due) e rendere ufficiali i titolari dell’All-Star Game NBA 2019. Come spesso accade, mentre i fan votano in base alle loro preferenze, Media e ...

Nba - tra i titolari dell'All Star Game manca Doncic : LeBron e Antetokounmpo potranno scegliersi i compagni : 'Io prendo Steph Curry'. 'Allora io scelgo Harden'. Come due ragazzini al campetto LeBron James e Giannis Antetokounmpo si ritroveranno il 7 febbraio, evento in diretta televisiva, per selezionare i r

Nba - Washington-Golden State 118-126 : Curry ne mette 38 - Warriors alla nona vittoria in fila : ... mentre la marcia degli ospiti continua spedita verso Boston, dove nella notte tra sabato e domenica, anche in diretta su Sky Sport NBA , affronteranno i Celtics.

Nba All Star Game 2019 - i titolari delle squadre : le foto : Dopo le votazioni di tifosi, giocatori e media, la NBA ha comunicato i dieci titolari del prossimo All-Star Game, che verranno divisi in due squadre capitanate da LeBron James e Giannis Antetokounmpo. ...

Risultati Nba – James Harden immenso - 61 punti e vittoria ai Rockets! Gallinari ancora assente - Belinelli ko : James Harden stratosferico: il cestista americano regala spettacolo puro con i suoi 61 punti, tutti i Risultati delle partite NBA della notte Un’ondata di sfide di NBA nella notte italiana: la palla a spicchi americana ha regalato tanto spettacolo con tutte le partite che si sono disputate. Ad aprire le danze è stato il match tra Indiana Pacers e Toronto Raptors, vinto dai padroni di casa per 110-106. Bene anche i Boston Celtics, che ...

Nba – Doncic paga care le sue ‘skills calcistiche’ : l’aver tirato la palla sugli spalti gli costa 10.000$ di multa : Dopo aver calciato la palla sugli spalti nella sfida contro i Pacers, Luka Doncic è stato multato per una cifra di 10.000$ Sarà forse colpa del suo passato nel Real Madrid, club che vanta non soltanto un grande team di basket, ma soprattutto una fra le squadre di calcio più vincenti della storia, ma Luka Doncic farà meglio da ora in poi a toccare la palla solo… con le mani! l’aver calciato il pallone per aria, facendolo finire fra il ...

Nba - Gallinari non c'è - Dennis Smith Jr. sì : i Mavericks battono i Clippers : Dallas Mavericks-L.A. Clippers 106-98 Il mal di schiena tiene ancora fuori Danilo Gallinari, alla seconda gara saltata per colpa di un infortunio; arrivato purtroppo nel momento più complicato della ...

Risultati Nba – Russell Westbrook in tripla doppia porta i Thunder alla vittoria : ko Clippers e Blazers : Bene Raptors, Thunder, Mavericks e Timberwolves: i Clippers perdono in trasferta senza Gallinari La regoular season NBA va in scena nella notte italiana con quattro match. Nessuna sorpresa per la sfida che ha visto di fronte i Raptors contro Sacramento. La franchigia di Toronto, seconda nella classifica della east conference, batte i Kings. Buone le prestazioni di Kyle Lowry e Fred VanVleet, entrambi a quota 19 punti. vittoria anche per i ...

Nba 2019 - i risultati della notte (23 gennaio) : Toronto e Oklahoma City avanti tutta - Dallas sconfigge i Clippers privi di Danilo Gallinari : Soltanto quattro le partite in programma in questa notte NBA. Cadono a Dallas i Los Angeles Clippers ancora privi di Danilo Gallinari, mentre Toronto e Oklahoma City superano senza troppe difficoltà Sacramento e Portland. Successo esterno per Minnesota a Phoenix. Termina come da pronostico la sfida tra Toronto Raptors e Sacramento Kings. La formazione canadese si impone con un netto 120-105 con un’ottima prestazione di squadra. Kyle Lowry ...

Mercato Serie A Basket – L’Olimpia Milano pronta al colpo dall’Nba : in arrivo James Nunnally : Dopo essere stato tagliato dagli Houston Rockets, James Nunnally sarebbe finito nel mirino delL’Olimpia Milano, pronta a riportare l’ex Fenerbahce in Italia Singolare la storia di James Nunnally che è passato, nel giro di qualche ora, dal sognare la finale di Conference al fianco di James Harden, alla possibilità di giocare in… Serie A. L’ala piccola è stata tagliata dagli Houston Rockets nelle ultime ore, per fare posto a Kenneth Faried. ...

Nba – Doncic - errore di gioventù! Calcia la palla sugli spalti e viene espulso : “non conoscevo la regola” [VIDEO] : Luka Doncic Calcia la palla sugli spalti e viene espulso: il giocatore sloveno si giustifica spiegando di non essere a conoscenza della regola, differente rispetto all’Europa Luka Doncic è un talento straordinario, viaggia verso il suo primo All-Star Game nel quale probabilmente sarà il capitano e, a fine stagione, vincerà il premio di Rookie of the Year. Anche lui però ha ancora qualcosa da imparare, come ad esempio alcune particolari ...

Nba – Fallo duro di Embiid su Westbrook - scatta la rissa! Joel sbotta : “sei melodrammatico” [VIDEO] : Fallo scomposto di Embiid su Westbrook che non la prende bene: il centro camerunense lo punzecchia nel post partita La partita fra Sixers e Thunder ha visto una sfida nella sfida, quella tra Joel Embiid e Russell Westbrook i leader delle rispettive squadre. I due sono venuti a contatto nel corso di un duro, ma fortuito contrasto, che ha alzato la tensione alle stelle. Westbrook lanciato in contropiede, ha perso palla appena prima di ...

Nba – Pazzesco Derrick Rose! La magia che oscura i Suns a pochi decimi dalla sirena [VIDEO] : Derrick Rose firma i due punti della vittoria dei Timberwolves contro i Phoenix Suns con una magia: a pochi decimi dalla sirena, il playamaker di Minnesota fa la differenza Quando si parla di Derrick Rose serve sempre essere prudenti, la sua carriera ci ha mestamente abituato ad esserlo. Quando sembra poter ‘tornare’, un nuovo infortunio fa sprofondare tutti i suoi fan nella tristezza. In questa stagione però, D-Rose sembra ...

VIDEO Nba - Highlights e sintesi delle partite della notte (21 gennaio) : super Belinelli - tripla di Rose allo scadere : Tre le partite nella notte NBA ma signore e signori che spettacolo! La Derrick Rose’s Night visto che il giocatore dei Minnesota Timberwolves è stato assoluto protagonista del confronto contro i Pheonix Suns, vinto dalla formazione allenata da coach Ryan Saunders. I 31 punti messi a segno dal n°25 dei T’wolves hanno trascinato i propri compagni alla vittoria in una serata per lui da ricordare e raccontare ai nipotini, con la tripla allo ...