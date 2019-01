Europee | Berlusconi | ' L' Italia è di nuovo in pericolo | torno in campo'

Silvio Berlusconi candidato alle Europee : c'è chi chiede al Cavaliere di ripensarci : Come spesso accade nel favoloso mondo Berlusconiano (o quantomeno in quel che resta) ciò che appare una decisione presa diventa, nel giro di pochi giorni, un tormentone, come se non ci fosse niente di definitivo. E la candidatura alle Europee è diventata un dilemma, destinato sciogliersi solo più avanti. Perché, al momento, Berlusconi appare convinto, per l'indole incline alla pugna, perché senza di lui le ...

Forza Italia - ESCLUSIVA Sen. Berutti : "Candidatura di Berlusconi alle Europee? Enorme senso di responsabilità di un uomo al servizio del ... : ... è una persona che 25 anni fa, nacque uffcialmente ieri 'Forza Italia', ha deciso di fare una scelta di vita e mettere il proprio impegno al servizio della politica e del Paese. Ora a 82 anni vuole ...

Nozze d’argento per Forza Italia - Berlusconi rivela : 'Mi candiderò alle elezioni Europee' : Era il 18 gennaio del 1994 quando per la prima volta le porte di Montecitorio si aprirono dinanzi a Silvio Berlusconi, capo di un partito destinato a segnare la storia del Paese. Volente o nolente, sono infatti oggi indiscutibili l’originalità e il cambiamento apportati da Forza Italia in un Paese ancora incendiato dal clamore di Tangentopoli. Un inizio singolare per quella che storicamente verrà definita la Seconda Repubblica Italiana. Dagli ...

Berlusconi Araba Fenice si candida a elezioni Europee. Governo M5S-Lega? 'Caos totale e masochista' : Ma il fatto che lui a 80 anni torni centrale o strategico sulla scena politica italiana la dice lunga sulla qualità della nostra sinistra. Ci sono leader che hanno "copiato" la cosiddetta presunta "...

Berlusconi candidato alle Europee - Salvini lo gela : 'Viva la democrazia' : Il 2018 è stato l'anno in cui la Lega si è presa lo scettro di partito leader del centro-destra. Ma anche quello in cui il Carroccio si è tuffato in un'avventura non pronosticabile alla vigilia delle elezioni: la formazione di un esecutivo con il Movimento Cinque Stelle regolamento da un contratto e, fino al momento, scricchiolante, ma mai in serio pericolo. Da tempo ci si chiede cosa accadrà all'intera coalizione con una Forza Italia che non ...

Berlusconi lancia la corsa per le Europee : "La libertà è in pericolo" : Oggi come ieri, Silvio Berlusconi torna in campo. E se quando lasciò "la mia attività di imprenditore per dare vita a Forza Italia" lo fece per "scongiurare il rischio che il nostro Paese cadesse in mano ad una sinistra comunista, giustizialista e profondamente illiberale", oggi la stessa sfida si ripropone contro i "rischi del sovranismo, del pauperismo, dello statalismo, del giustizialismo"."Nuove forme", dice il Cav, ma "ancor più pericolose ...

Europee - Salvini : “Berlusconi candidato? Viva la democrazia - il bello è che poi scelgono gli italiani” : “Berlusconi candidato alle Europee? Viva la democrazia, Viva le candidature: più gente si candida meglio è per tutti. Il bello della democrazia è che poi scelgono gli italiani”. Così Matteo Salvini, lasciando Palazzo Chigi, rispondendo a chi gli chiede di commentare la candidatura di Silvio Berlusconi alle Europee. L'articolo Europee, Salvini: “Berlusconi candidato? Viva la democrazia, il bello è che poi scelgono gli ...

“Correrò per le Europee” : l’azzardo di Berlusconi dopo il calo di Lega e M5S : Un po’ speranzoso e un altro po’ disperato, Berlusconi si lancia nell’ultima carica della sua carriera. Annuncia dalla Sardegna che si candiderà alle elezioni europee con una motivazione da «grande vecchio» della politica: «Alla bella età che ho, ho deciso per senso di responsabilità di andare in Europa dove manca un pensiero profondo del mondo». A...

Berlusconi si presenta alle elezioni Europee per fermare il governo attuale : Il leader di Forza Italia e l’ex primo ministro afferma che nel 1994 era riuscito a fermare i comunisti, ed ora farà lo stesso con l’attuale governo italiano Silvio Berlusconi ritorna. L’excavaliere tuona….Ho deciso di candidarmi alle elezioni europee” Tre volte primo ministro d’Italia, 82 anni, disabile fino a un mese per l’esercizio della politica con la frode fiscale connessa con la propria azienda ...

Silvio Berlusconi : 'Mi candido alle elezioni Europee per responsabilità' : 'Alla bella età che ho, ho deciso per senso di responsabilità di andare in Europa dove manca il pensiero profondo del mondo'. Lo ha detto Silvio Berlusconi a Quartu, prima tappa del suo tour elettorale in Sardegna, annunciando la sua candidatura alle europee del 26 maggio. 'C'è bisogno di cambiare questo governo ha ...

Nicola Piepoli demolisce Silvio Berlusconi : "Si candida alle Europee? Vale zero" : "Berlusconi? Ha dato e ha finito di dare". Nicola Piepoli, presidente dell'Istituto Piepoli, commenta così la decisione di Silvio Berlusconi di candidarsi alle elezioni europee. Non fosse stato abbastanza chiaro, il decano dei sondaggisti italiani aggiunge ad affaritaliani.it: " In questo momento Fo

Nicola Piepoli demolisce Silvio Berlusconi : 'Si candida alle Europee? Vale zero' : 'Berlusconi? Ha dato e ha finito di dare'. Nicola Piepoli , presidente dell'Istituto Piepoli, commenta così la decisione di Silvio Berlusconi di candidarsi alle elezioni europee. Non fosse stato ...

Berlusconi annuncia : "Mi candido alle Europee per fermare questo governo come feci con i comunisti nel '94" : Silvio Berlusconi si candida alle elezioni Europee di primavera. L’ex premier lo ha annunciato oggi dalla Sardegna dove si trova in tour elettorale. Il leader di Forza Italia spiega che dietro la sua nuova discesa in campo ci sono due obiettivi collegati: quello di fermare "questo governo" e quello di difendere il liberalismo delle democrazie Europee "come nel '94 quando decisi di fermare i comunisti". Berlusconi punta quindi ad assumere un ...

Silvio Berlusconi si candiderà alle Europee - il Cavaliere : "Lo faccio per senso di responsabilità" : Come qualcuno ha già scritto, l'ex Presidente del Consiglio festeggia le sue nozze d'argento con la politica . Silvio Berlusconi si può candidare grazie alla sua riabilitazione, avvenuta dinanzi alla ...