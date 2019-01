Dramma Emiliano Sala | appello di Maradona e Messi alla polizia Intanto spunta una

Dramma Emiliano Sala - l’appello di Maradona e Messi alla polizia : “le ricerche devono riprendere” : L’ex Pibe de Oro e il campione del Barcellona hanno chiesto tramite i social che si riprendano le ricerche di Emiliano Sala L’attaccante del Barcellona Lionel Messi ha fatto un appello, attraverso una foto sul proprio account Instagram, invitando la polizia di Guernsey a continuare a investigare sul velivolo scomparso con a bordo il calciatore Emiliano Sala, e a non interrompere le ricerche. AFP PHOTO / Johannes ...

Dramma Emiliano Sala - retroscena inquietante : “il pilota non era autorizzato a trasportare passeggeri” : Dramma Emiliano Sala, emergono nuovi retroscena in merito al pilota del velivolo David Ibbotson: dettagli sconcertanti Dramma Emiliano Sala, emergono nuovi retroscena in merito a quanto accaduto al calciatore ed al velivolo sul quale viaggiava per raggiungere Cardiff. Secondo le ultime indiscrezioni rivelate dal Times, il pilota del piccolo aereo non era autorizzato a trasportare passeggeri a pagamento. Tale ipotesi non è stata smentita ...

Dramma Emiliano Sala - l’ex fidanzata : “Non interrompete le ricerche. Fatelo per la famiglia” : Dopo le pesanti accuse lanciate nei giorni scorsi ("Indagate sulla mafia del calcio, perché io non credo a un incidente”), Berenice Schakir, ex fidanzata dell’attaccante scomparso a bordo dell'aereo che lo trasportava a Cardiff, torna a postare sui social network. E lo fa per chiedere una sola cosa: che le ricerche del velivolo non vengano interrotte.Continua a leggere

Dramma Emiliano Sala - ricerche sospese : non ci sono speranze di trovare sopravvissuti : La ricerca di Emiliano Sala e del pilota dell’aereo disperso nel Canale della Manica, sono state interrotte quest’oggi La polizia del Guernsey ha annunciato di aver sospeso le ricerche dell’aereo scomparso, nei pressi del Canale della Manica, nella serata di lunedì e a bordo del quale c’era l’attaccante argentino del Cardiff Emiliano Sala. “Malgrado il massimo impegno che abbiamo profuso nelle ricerche ...

Dramma Emiliano Sala - la clamorosa rivelazione del presidente del Cardiff : “il giocatore ha rifiutato il nostro aereo” : Secondo quanto riferito dal numero uno della squadra gallese, il giocatore argentino ha preferito organizzarsi per conto proprio piuttosto che seguire l’itinerario tracciato dal Cardiff per il suo ritorno a Nantes Sono dichiarazioni sorprendenti quelle di Mehmet Dalman, presidente del Cardiff intervistato da Sky Sports. Il numero uno della squadra gallese, proprietaria da qualche giorno del cartellino di Emilano Sala, ha rivelato ...

Cristiano Ronaldo - selfie sul jet privato nella giornata del Dramma di Emiliano Sala : Che Cristiano Ronaldo abbia un jet privato non è un segreto. Come non è la sua passione per i selfie. Così, ieri, di ritorno a Torino da Madrid dove era andato a regolare i conti con fisco spagnolo, CR7 si è fatto un selfie a bordo del suo aereo, postandolo poi sui social. Gesto che, però, è stato c

Dramma Emiliano Sala - riprese le ricerche dell’aereo scomparso : si battono le aree costiere : La polizia del Guernsey ha ripreso questa mattina le ricerche, dopo averle sospese ieri per colpa di una tempesta Questa mattina sono riprese le ricerche, che erano state interrotte nella notte a causa di una tempesta e anche per la visibilità ridotta, dell’aereo scomparso con il giocatore del Cardiff Emiliano Sala. Lo ha comunicato la polizia dell’isola di Guernsey che ha spiegato come le operazioni di ricerca si ...

Dramma Emiliano Sala - emergono particolari allarmanti : l’ammissione inquietante del pilota [FOTO] : Messaggi inquietanti sono apparsi sul profilo Facebook del pilota del volo scomparso su cui viaggiava Emiliano Sala Una situazione surreale, una tragedia che di ora in ora assume contorni sempre più inquietanti. Sono trascorsi ormai tre giorni dalla scomparsa dell’aereo su cui viaggiava Emiliano Sala, attaccante argentino passato recentemente dal Nantes a Cardiff. AFP/LaPresse Il giocatore stava sorvolando il canale della Manica a ...

Dramma Emiliano Sala – L’ex fidanzata getta ombre sull’incidente : “investigate sulla mafia” - poi il tweet sparisce [FOTO] : L’ex fidanzata di Emiliano Sala ed il tweet che getta ombre sul tragico incidente che ha coinvolto il calciatore italo-argentino Dopo l’accorato appello su Instagram di Berenice Skhair, ex fidanzata di Emiliano Sala, la giovane ragazza è riapparsa sui social, questa volta su Twitter. Il tweet in questione però questa volta non è stato pubblicato per mandare un messaggio al calciatore italo-argentino disperso con il suo aereo ...

Cristiano Ronaldo ed il selfie sul jet privato - Lineker lo massacra ripensando al Dramma di Emiliano Sala : “non è il giorno giusto” : Cristiano Ronaldo si scatta un selfie sull’aereo privato, Gary Kineker non ci sta: l’ex calciatore inglese reputa inadeguata la foto di CR7 nel giorno della scomparsa dell’aereo con Emiliano Sala a bordo Dopo le polemiche che hanno infiammato l’arrivo di Cristiano Ronaldo al tribunale di Madrid per il processo che l’ha visto imputato per evasione fiscale, la bufera su CR7 non si è placata. Questa volta a ...

Dramma Emiliano Sala - l’appello accorato della fidanzata : “so che sei forte - ti stiamo aspettando” : Berenice Skhair, fidanzata di Emiliano Sala, affida il suo accorato appello a Instagram: le prime parole della giovane ragazza dopo la scomparsa del calciatore italo-argentino “Indagate per favore, non smettete di cercarlo!!!”: inizia così l’accorato appello della fidanzata di Emiliano Sala, calciatore italo-argentino disperso con il suo aereo mentre si stava dirigendo da Nantes a Cardiff. Berenice Skhair, compagna ...

Dramma Emiliano Sala - l’ultimo agghiacciante audio dall’aereo : “ho paura - sembra voglia cadere a pezzi” [VIDEO] : Il calciatore italo-argentino disperso con il suo aereo nel canale della Manica manda l’ultimo messaggio audio agli amici: le parole di Emiliano Sala prima del Dramma Da quando ieri si è persa ogni traccia dell’aereo privato su cui era a bordo Emiliano Sala il mondo del calcio (e non solo) è in apprensione per il calciatore italo-argentino. Le speranze di ritrovare vivo qualcuno sono minime e nonostante l’accorato appello ...

Dramma Emiliano Sala - parla il padre Oracio : “vorrei trovarlo vivo - ma sto perdendo le speranze” : Oracio Sala, padre di Emiliano, commenta la scomparsa del figlio in viaggio sull’aereo di cui si sono perse le tracce lunedì notte Momenti di apprensione per la famiglia Sala per il Dramma che vede coinvolto il calciatore italo-argentino Emiliano, attaccante del Cardiff City. L’ex attaccante del Nantes, si trovava su un aereo leggero scomparso lunedì notte dopo aver perso i contatti al largo di Alderney nelle Isole del ...