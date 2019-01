Donna uccisa a Oristano | forse vendetta

Orrore nella Valle Po - Donna uccisa in paesino con roncola : Orrore nella tranquilla Barge, piccolo centro della provincia di Cuneo alle porte della Valle Po. Una pensionata di 70 anni, Anna Piccato, e' stata trovata morta in una pozza di sangue nei giardinetti accanto alla chiesa di San Rocco. Per identificarla ci sono volute diverse ore, il volto irriconoscibile per le ferite inferte con una roncola o, forse, un'ascia. I carabinieri indagano per omicidio, il paese sconvolto da tanta violenza nei ...