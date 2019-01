Caos in Piazza San Carlo - morta la donna rimasta paralizzata : E' morta all'ospedale Cto di Torino Maria Amato , la 65enne divenuta tetraplegica dopo essere stata calpestata dalla folla in preda al panico il 3 giugno 2017 in Piazza San Carlo . La donna era ...

Caos in Piazza San Carlo a Torino - morta la donna rimasta paralizzata : La 65enne Maria Amato era stata calpestata dalla folla in quella tragica notte del 3 giugno 2017. Negli ultimi giorni erano sopraggiunte alcune complicazioni durante il suo ricovero al Cto di Torino

Caos a Torino in Piazza San Carlo : morta donna ferita - Marisa Amato era paralizzata : Salgono così a due le vittime della calca nel cuore di Torino, il 3 giugno 2017 durante la diretta tv della finale di Champions League Juve-Real Madrid; Erika Pioletti, 38enne, era deceduta dopo alcuni giorni di agonia.Continua a leggere

Calciomercato Serie B : Verna va via da Cosenza - Di Piazza commenta e scatena il Caos : Matteo Di Piazza scatena un altro caos mediatico. Era già successo in passato ed ora ci ricasca. Il suo commento alla foto dell'ormai ex compagno di squadra, Verna, ha creato tantissime polemiche a Cosenza. Infatti Verna con una foto sorridente ha raccontato il suo passaggio al Pisa. A quella foto l'attaccante Di Piazza ha commentato "beato te". Un commento con il quale l'ex attaccante del Lecce ha espresso tutto il suo malessere e che ...

Manovra - ancora Caos FI : "Governo fa la cicala" E il Pd scende in piazza : La bagarre sulla Manovra non si spegne. La Camera va spedita verso l'approvazione finale del testo per evitare l'esercizio provvisorio. A Montecitorio è previsto nel pomeriggio il voto di fiducia che ...

Caos Roma - i bus turistici assediano piazza Venezia : traffico in tilt per ore : Le diverse decine di bus turistici che hanno invaso questa mattina piazza Venezia e il Campidoglio, bloccando l'intero centro della Capitale, hanno lasciato le piazze e la viabilità sta...

Caos Roma - assedio dei bus turistici a piazza Venezia : traffico paralizzato : Numerosi bus turistici fermi in piazza Venezia per protestare contro il nuovo regolamento comunale che vieta loro l'accesso nel centro storico a partire del 2019. La protesta ha causato la...

Roma - Caos in piazza Venezia : bus turistici in protesta contro il Campidoglio. Traffico bloccato in centro : protesta dei bus turistici a piazza Venezia a Roma, Traffico bloccato in tutta l’area del centro della città per protesta. Sono diverse decine i bus turistici che dalle 5 di questa mattina hanno letteralmente invaso piazza Venezia, bloccando la piazza stessa e tutte le strade limitrofe. Numerose pattuglie della Polizia Locale sono intervenute per gestire il Traffico e via del Teatro Marcello e via dei Cerchi sono state chiuse. Alla protesta dei ...

Roma : insorgono autisti bus turistici - piazza Venezia nel Caos : Roma – A Roma piazza Venezia e’ ostaggio dei bus turistici. Sono circa 200 i mezzi che stanno paralizzando il centro della citta’, dopo aver bloccato il traffico da via del Teatro Marcello fino a piazza Venezia. I bus turistici parcheggiati in massa fino quasi sotto al Campidoglio protestano contro il nuovo regolamento che vieta l’accesso in Centro dal 2019. Fonti della Polizia locale riferiscono che gli autisti si ...

Dopo Ncc e taxi - tocca ai bus turistici prendere in ostaggio Roma - Caos a Piazza Venezia : Ancora una protesta, ancora caos, ancora paralisi del traffico. Per Roma non c'è pace e Dopo Ncc e taxi, è la volta dei bus turistici. Moltissimi mezzi sono fermi in Piazza Venezia per protestare contro il nuovo regolamento comunale che vieta loro l'accesso nel centro storico a partire del 2019. La protesta ha causato la chiusura al traffico di Piazza Venezia e molti disagi di mobilità nell'area centrale, che il comando ...

Le notizie del giorno – Le ultime sul Caos di Piazza San Carlo e la tensione Torino-Juve : Le notizie del giorno – Novità importanti per quanto riguarda il caos creato a Piazza San Carlo a Torino il 3 giugno 2017 ed in occasione della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid, la Corte di Cassazione ha infatti confermato l’ipotesi d’accusa di omicidio preterintenzionale, il reato è contestato dalla Procura verso alcuni componenti della “banda dello spray al peperoncino”. L’intenzione è dunque quella di ...

Juventus-Real Madrid - Caos a Piazza San Carlo : confermata l’ipotesi d’accusa di omicidio preterintenzionale : Novità importanti per quanto riguarda il caos creato a Piazza San Carlo a Torino il 3 giugno 2017 ed in occasione della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid, la Corte di Cassazione ha infatti confermato l’ipotesi d’accusa di omicidio preterintenzionale, il reato è contestato dalla Procura verso alcuni componenti della “banda dello spray al peperoncino”. L’intenzione è dunque quella di ...

Caos in Piazza della Repubblica. Granelli si scusa : ora va meglio : «Tempi del verde raddoppiati, situazione migliorata. Le mie scuse ai cittadini per i disagi e grazie per la pazienza». È il diario di ieri dell'assessore alla Mobilità Marco Granelli dal «fronte» di ...