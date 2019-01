Barbara D' Urso fa un passo indietro per aiutare l' Isola dei famosi

Mara Venier : parla del successo di 'Domenica in' e invita Barbara D'Urso in trasmissione : E' una stagione d'oro per Mara Venier, che al suo ritorno in Rai, dopo la fortunatissima esperienza a Canale 5 nel programma Tu Si Que Vales, ha fatto rinascere Domenica in, ossia il programma che l'ha consacrata come signora della domenica. Si tratta della decima conduzione per la presentatrice veneta prevalendo per nove volte a quattro sul competitor Domenica Live, su Canale 5, condotto da Barbara D'Urso che dalla prima puntata del 2019 si è ...

Uomini e donne - Tina Cipollari e il mistero di Mediaset : ecco perché Barbara D'Urso non la nomina mai : Esce allo scoperto, Barbara D'Urso , e finalmente svela perché non nomina mai Tina Cipollari . Quello della opinionista di Uomini e donne 'censurata' dalla conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live ...

Mara Venier : «Barbara D’Urso a Domenica In? Sarebbe bellissimo - è la numero uno» : Mara Venier “Con un po’ di febbre e pure un po’ di colpo della strega“, come fa notare l’account Twitter del programma, Mara Venier non si sottrae oggi ai microfoni di Un giorno da pecora su Rai Radio1, dove traccia un primo bilancio dell’avventura ancora in corso a Domenica In. Geppi Cucciari e Giorgio Lauro in primis fanno notare alla conduttrice quando, qualche tempo fa, proprio ospite della loro trasmissione, dichiarò di aver ...

L’Isola dei Famosi cambia giorno : Marcuzzi al posto di Barbara D’Urso : L’Isola dei Famosi con Alessia Marcuzzi cambia giorno di messa in onda e raddoppia Mediaset ha annunciato che L’Isola dei Famosi cambia giorno di messa in onda. A dispetto di quanto inizialmente previsto, il reality show di Alessia Marcuzzi non sarà trasmesso durante la settimana del Festival di Sanremo di Claudio Baglioni e per questo motivo le puntate raddoppieranno e andranno in onda a distanza di pochi giorni l’una ...

Isola dei famosi - Selvaggia Lucarelli scova gli insulti di John Vitale a Barbara D’Urso : A poche ore dall’inizio de L’Isola dei famosi, partita il 24 gennaio su Canale 5, fa discutere un post datato 2018 comparso sul profilo pubblico di John Vitale, uno dei 4 finalisti di Saranno Isolani che si contendono uno (o più) posti da naufraghi ufficiali in Honduras. A scovare il messagggio di fuoco scritto nel gennaio 2018 da John nei confronti di Barbara D’Urso è Selvaggia Lucarelli, che sui suoi social riporta lo ...

