Arbitri | legali Gavillucci | “Aia rispetti decisione”

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Claudiodeve tornare ad arbitrare, lo ribadiscono in una nota i suoi, Gianluca Ciotti e Leonardo Guidi: “Rimaniamo basiti dalla manifestata pervicacia con cui il presidente nazionale Nicchi si e’ opposto alla decisione, promettendo senza ancora aver letto le motivazioni, ‘ogni impugnazione’, quasi a volerne fare una questione personale e non di diritto – scrivono i due– Se avessimo avuto le graduatorie pubbliche avremmo verificato che Gavilllucci ha raggiunto la serie A ottenendo le promozioni da primo in graduatoria e non ha mai beneficiato di quelle falle normative oggi contestate cosi’ come non e’ giunto ultimo nelle precedenti stagioni secondo quanto emerge dalle classifiche dei quotidiani sportivi e dalle relazioni di fine anno dello stesso designatore Rizzoli che prevedeva per la stagione successiva ...