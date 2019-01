Varese | omicidio di Marilena Rosa Re | Vito Clericò condannato all’ergastolo

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Fua uccidere e decapitareRe, i cui resti vennero ritrovati in un orto e in un campo nelle campagne in provincia di. È quanto ha stabilito la giudice per l’udienza preliminare, Alessandra Simion, condannando all’ergastolo il 66enne di Garbagnate Milanese, in carcere dal settembre 2017 con l’accusa didella 58enne di Castellanza, scomparsa nel luglio di due anni fa.Il gup ha accolto la richiesta della pmria Stagnaro. In uno stralcio dell’inchiesta la moglie di, Alba De, è indagata per occultamento e vilipendio del cadavere. Secondo quanto ricostruito, la 58enne lavorava come promoter in diversi supermercati e centri commerciali della zona; lui, ora in pensione, è un ex dipendente Esselunga ed ex vicino di casa della donna, che ha abitato per trent’anni a Garbagnate.Dalle indagini è emerso che nel 2014 ...