NBA | l’infortunio di Anthony Davis è meno grave del previsto

sportfair

: RT @dchinellato: Victor Oladipo rischia di aver chiuso la stagione: una risonanza magnetica chiarirà nelle prossime ore quanto è grave l’in… - marcm1969 : RT @dchinellato: Victor Oladipo rischia di aver chiuso la stagione: una risonanza magnetica chiarirà nelle prossime ore quanto è grave l’in… - Gazzetta_NBA : VIDEO #Nba solidarietà via socia: da #Harden a #LeBron, tutti pregano per #VictorOladipo dopo l'infortunio… - Basketcaffe : #NBA- Gli esami preliminari fanno intendere che l'infortunio al ginocchio di Victor Oladipo sia grave e che la sua… -

(Di giovedì 24 gennaio 2019)non dovrà star fuori a lungo, per fortuna dei Pelicans che già profilavano uno stop di oltre un mese per il centro Sollievo in casa Pelicans per quanto concerne le condizioni di, punta di diamante di New Orleans. Il cestista infatti è alle prese con un infortunio che in un primo momento sembrava doverlo tenere lontano dal parquet per oltre un mese, ulteriori esami hanno però scongiurato tale ipotesi e nel giro di una settimana il lungo sarà nuovamente in campo.dovrà curarsi dopo la lesione del legamento volare dell’indice della mano sinistra, infortunio che secondo il suo agente Rich Paul dovrebbe tenerlo fuori dai giochi per non più di 10 giorni.L'articolo NBA, l’infortunio didelSPORTFAIR.