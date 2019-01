Maltempo - ancora venti di burrasca - piogge e neve al Centro-Sud : Roma, 24 gen., askanews, - ancora venti di burrasca, piogge e neve al Centro-Sud, e la Protezione civile ha emanato allerta arancione su Puglia e Basilicata."Una profonda area depressionaria, centrata ...

Meteo - il Maltempo non molla : ancora tanta neve e temperature in picchiata : Il maltempo non molla. Dopo la neve ecco il gelo artico. Da diversi giorni infatti l’Italia è in balia di un profondo vortice di bassa pressione che sta dispensando forte maltempo su molte Regioni. Nelle prossime ore è atteso comunque un graduale miglioramento al settentrione mentre sul resto d’Italia il tempo rimarrà fortemente compromesso con il ciclone mediterraneo pronto a scatenarsi. Il team del sito ilMeteo.it avvisa che a partire da ...

Maltempo - domani è ancora allerta meteo : rischio neve e ghiaccio previsioni : Leggi anche Cronaca Emergenza neve: i volontari in azione, attenzione alle strade cronaca Automobili bloccate nella neve: sul posto Vigili del fuoco e Carabinieri A Santa Fiora operai del comune al ...

Maltempo Toscana : ancora neve sull’Amiata : Continua a nevicare in modo debole ma continuo sul Comprensorio dell’Amiata. Oltre alle aperture di oggi (Sciovie Jolly e Asso di Fiori e Seggiovia Cantore al servizio della pista Vetta) la Societa’ ISA ha comunicato per domani Domenica 20 gennaio la possibilita’ di apertura della Pista Direttissima servita dalla Seggiovia Macinaie. La pista era stata oggetto di importanti lavori di produzione di neve con innevamento ...

Maltempo Europa - in Austria e Germania carri armati contro la neve e non è ancora finita qui [FOTO] : 1/54 ...

Maltempo Europa - ancora emergenza neve e valanghe nei Balcani : il bilancio sale a 20 vittime [FOTO] : 1/21 ...

Meteo : gran freddo e ancora Maltempo al centro-sud - neve sull'Adriatico : Continua ad affluire aria fredda di origine artica verso l'Italia approfittando della lacuna barica lasciata nel Mediterraneo dalla depressione che proprio ieri ha attraversato la nostra penisola....

Meteo weekend : torna il sole - ma non per tutti. A Centro-Sud ancora Maltempo : Nella giornata di oggi, 10 gennaio, temperature ancora in calo: apice del freddo. Neve a bassa quota sul medio-basso Adriatico. Sabato leggero miglioramento, ma nella notte torneranno le piogge e il vento forte.Continua a leggere

Maltempo Puglia - Regione : ancora nevicate residue e rischio ghiaccio : La penisola italiana è ancora interessata da un flusso di aria fredda legato ad una profonda depressione sull’Europa orientale che, nella giornata odierna, 6 gennaio, porterà sulla Puglia residue deboli precipitazioni che potranno assumere carattere nevoso fino a quote collinari (400-600 m). Il passaggio di una nuova debole perturbazione dai Balcani produrrà, a partire dalla serata di oggi un’intensificazione dei venti dai quadranti ...

Maltempo : mare in burrasca - ancora stop ai collegamenti tra Termoli e le isole Tremiti : Il mare in burrasca impedisce il collegamento via mare tra il porto di Termoli e le isole Tremiti (Foggia). La motonave ‘Isola di Capraia’ e’ rimasta anche oggi in porto rinforzando gli ormeggi. La Capitaneria di porto ha emesso un nuovo avviso di burrasca valido fino alla serata che prevede vento da nord-est a forza 7 e mare mosso. In mattinata una lieve nevicata e’ arrivata anche nei paesi vicini al litorale: Guglionesi ...

Previsioni Meteo Epifania - nella Domenica della Befana ancora freddo - Maltempo e neve al Sud [MAPPE e DETTAGLI] : 1/15 ...

Allerta Meteo - inizia un’altra notte glaciale sull’Italia. Ancora Maltempo al Sud - temporali di neve in Sicilia e -15°C in Sila [LIVE] : Allerta Meteo – Continua l’ondata di gelo e neve in corso sull’Italia. Il nucleo freddo più intenso ha raggiunto la Sicilia dove si stanno verificando temporali da neve con fulmini, tuoni e rovesci nevosi fin sulle coste. La neve ha imbiancato Palermo e le temperature sono crollate su valori glaciali. Alle ore 21:00 abbiamo -5°C a Piazza Armerina e Troina, -4°C a Enna e Mistretta, -3°C a Bronte, Nicolosi e Mussomeli, -2°C a ...

Maltempo - protezione civile : ancora venti forti e neve al Sud : Roma, 4 gen., askanews, - La protezione civile avverte: 'ancora venti forti e neve al Sud', e segnala il grado di allerta gialla su Sicilia e Abruzzo. 'Continuano - ha spiegato il Dipartimento della ...

Maltempo - Vesuvio ricoperto da un velo di neve : ancora freddo : Una leggera spruzzata di neve ricopre in questi minuti il Vesuvio che ieri, ai turisti e agli abitanti di Napoli e provincia, si presentava imbiancato fino alle quote più basse a causa del brusco calo delle temperature. Il velo bianco di neve ben visibile dalle abitazioni dei comuni vesuviani si sta sciogliendo grazie anche alla presenza di sole. Volontari della Protezione Civile di Ercolano (Napoli) stanno spargendo sale sulla strada che va ...