LeBron James non torna | Rajon Rondo sì | la NBA si interroga sul suo infortunio

NBA - Rajon Rondo torna prima di LeBron James : in campo giovedì con Minnesota? : Alla fine Rajon Rondo ce l'ha fatta. Il playmaker dei Los Angeles Lakers non aveva fatto mistero del suo desiderio di rientrare in campo prima di LeBron James, "battendo" il suo compagno di squadra il ...

NBA - i Lakers e gli infortuni : si ferma anche Lonzo Ball e si aspetta LeBron James : Le porte girevoli dell'infermeria in casa Lakers continuano nel loro moto vorticoso a essere messe in azione e ad accogliere nuovi pazienti. L'ultimo in ordine di tempo ad aver superato quella soglia ...

Mercato NBA - LeBron James manda segnali via Instagram : assalto Lakers a Carmelo Anthony : Los Angeles Lakers in procinto di fare un’offerta a Carmelo Anthony, un like di LeBron James sembra confermare il tutto Mercato NBA, Los Angeles Lakers su Carmelo Anthony? LeBron James sembra aver dato il proprio placet. Il fenomeno di LA ha dato infatti il proprio assenso all’affare Anthony attraverso Instagram. Il King ha infatti messo un like galeotto ad un post che parlava di Mercato, all’interno del quale si ...

Telefonata Irving-James - il retroscena di Kevin Love : “LeBron era con me quando ricevette la chiamata - ecco cosa fece” : Kevin Love svela un particolare retroscena in merito alla Telefonata Telefonata di scuse fra Kyrie Irving e LeBron James Negli ultimi giorni Kyrie Irving è tornato a parlare del suo addio ai Cleveland Cavaliers. Il playmaker dei Celtics ha raccontato alla stampa di aver chiamato LeBron James di recente, per scusarsi del suo comportamento quando ha lasciato la franchigia dell’Ohio. Un retroscena in merito alla chiamata lo svela Kevin ...

NBA - LeBron James scrive agli arbitri : 'Quelli sono davvero tre liberi? Chiedo per un amico' : Prima di tutto, la notizia: dalla prossima settimana sarà possibile poter interagire via Twitter con gli arbitri durante alcune partite selezionate dalla NBA. Una novità in questa stagione, voluta ...

NBA - Kyrie Irving chiede scusa ai Celtics e telefona a LeBron James : Il grande campione sa quando fare un passo indietro. Quando spiegare il suo punto di vista e cercare di ricomporre una situazione complicata in spogliatoio. E Kyrie Irving ha dimostrato di esserlo, ...

NBA – Infortunio LeBron James : aumentano i tempi di recupero - il ‘Re’ fuori altre due partite : aumentano ancora i tempi di recupero di LeBron James: il leader dei Lakers, fuori da 11 partite, salterà probabilmente le sfide contro OKC e Houston Nonostante il successo della notte contro i Chicago Bulls, i Los Angeles Lakers devono fare i conti, ancora una volta, con l’assenza di LeBron James. Il numero 23 dei giallo-viola ha saltato ben 11 partite, per quello che si può definire il peggior Infortunio della sua carriera. Per guarire ...

NBA – Infortunio LeBron James : si allungano i tempi di recupero per la stella dei Lakers : Lo staff medico dei Los Angeles Lakers allunga i tempi di recupero di LeBron James: infortunatosi il 25 dicembre, il leader dei giallo-viola ritornerà in campo il 16 gennaio “Il percorso di guarigione dell’Infortunio di LeBron James all’inguine sta procedendo al meglio”, a queste parole dello staff medico dei Los Angeles Lakers aggiungiamo un ‘ma’. Ma LeBron James dovrà stare fuori più del dovuto. Infortunatosi il 25 dicembre, ...

NBA - Los Angeles Lakers - quando torna in campo LeBron James? : La situazione resta sempre la stessa e nessuno sembra voler forzare il muro che i Lakers hanno alzato rispetto alla questione "infortunio LeBron James": sin dal primo giorno si è parlato di un ...

Los Angeles Lakers - a LeBron James serve un All Star/ Le strade dei gialloviola per puntare al titolo : Los Angeles Lakers, il futuro della franchigia gialloviola che va a caccia di un All Star da affiancare a LeBron James, attualmente infortunato.

Risultati NBA – Antetokounmpo e Harden regalano spettacolo - bene i Lakers ancora orfani di LeBron James : Nottata di spettacolo sui parquet americani, grazie ad Antetokounmpo e Harden: tutti i Risultati delle partite NBA L’NBA non si smentisce mai e regala spettacolo anche in una normale giornata di regoular season. Tante le partite andate in scena nella notte italiana, al termine delle festività natalizie. Bella vittoria dei San Antonio Spurs sui Detroit Pistons per 107-119. Nonostante i 34 punti di Griffin e la doppia doppia di 19 punti e 14 ...

NBA – Wade come LeBron James e Michael Jordan : ‘Flash’ firma un record speciale che tiene conto di 6 statistiche : Dwyane Wade ottiene un posto in un ‘club’ davvero speciale: ‘Flash’, insieme a LeBron James e Michael Jordan, può vantare 20.000 punti, 5.000 rimbalzi, 4.000 assist, 1.500 recuperi, 800 stoppate e 500 triple I Miami Heat sono stati sconfitti dagli Atlanta Hawks nell’ultima gara di regular season, ma Dwyane Wade ha un motivo per sorridere. La leggendaria guardia della franchigia della florida ha messo a segno ...

NBA - slitta il rientro di LeBron James : fuori almeno un'altra settimana : ... il quattro volte MVP verrà rivalutato tra sette giorni dopo l'infortunio subito nella notte di Natale, tenendolo fuori per le due trasferte a Minneapolis , domenica sera in diretta su Sky Sport NBA, ...

NBA – LeBron James finalmente lo ammette : “sono il GOAT - ma solo dopo il 2016 e vi spiego perchè” : LeBron James ha parlato apertamente della questione GOAT, spiegando di essersi sentito il migliore della storia dopo la vittoria contro gli Warriors nelle Finals 2016 Chi è il GOAT del basket NBA? Una domanda già sentita, a dirla tutta anche fin troppe volte, alla quale forse non avremo mai una risposta universalmente corretta. Soprattutto quando a giudicare sono i tifosi, sempre più propensi per il LeBron James o il Michael Jordan di ...