Il Consiglio d' Europa sull' Italia | Preoccupazione per l' aumento di razzismo e

(Di venerdì 25 gennaio 2019)Ild'ha approvato oggi durante l'assemblea parlamentare di Strasburgo il nuovo rapporto del monitoraggio, un'analisi periodica che serve all'organizzazione per verificare che tutti e 47 i Paesi membri stiano rispettando gli obblighi e i doveri che si richiedono.L'non è uno dei Paesi per cui è stata disposta una procedura completa di monitoraggio - come invece sta accadendo per dieci Paesi: Albania, Armenia, Azerbaijan, Bosnia ed Herzegovina, Georgia, Moldavia, Russia, Serbia, Turchia ed Ucraina - ma è sottoposta ad un monitoraggio periodico, come accade ciclicamente per gli altri Paesi Membri. Nel 2018 è stata la volta dell', insieme all'Islanda.La conclusione è tutto sommato positiva: la Commissione ha stabilito che l'sta rispettando globalmente i propri obblighi nei confronti deld'e che "le sue istituzioni ...