Gianmarco Saurino a Vieni da me ' Diana Del Bufalo? Rapporto vero tra noi Valeria

Intervista a Gianmarco Saurino in Che Dio ci Aiuti 5 - ‘fan’ di Lino Guanciale e Breaking Bad (esclusiva OM) : Gianmarco Saurino in Che Dio ci Aiuti 5, in onda ogni giovedì su Rai1, è tornato a vestire i panni del giovane avvocato Nico. In questo nuovo ciclo di episodi, il suo personaggio vivrà un forte cambiamento dopo il discusso colpo di scena del primo episodio (che riguarda Guido Corsi, interpretato dall'amico e collega Lino Guanciale) e l'addio di Monica. Noi di OM abbiamo Intervistato l'attore che ci ha anticipato qualcosa sulla quinta stagione ...