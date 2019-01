Bce | Draghi | economia più debole | aumentano i rischi Il protezionismo è una minaccia

Bce lascia tassi fermi. Draghi : ? 'E' basso il rischio di una recessione' : "I rischi per le prospettive" economiche dell'Eurozona "si sono mossi verso il basso". Lo ha detto il presidente della Bce, Mario Draghi, citando fra i fattori di rischio il protezionismo, gli senari ...

Borsa : Europa nervosa con Bce e Draghi : ANSA, - MILANO, 24 GEN - Mercati azionari del Vecchio continente in peggioramento con le decisioni della Bce e, soprattutto, il discorso del suo presidente Mario Draghi: Piazza Affari - che cresceva ...

Bce conferma i tassi. Parola ora a Draghi : Tutto come da attese dalla Banca centrale europea, Bce,. Al termine della riunione odierna il consiglio direttivo ha deciso che i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, ...

Bce - tassi invariati. Draghi : "Andamento economia più debole del previsto" : Francoforte. "L'andamento dell'economia ha continuato ad essere più debole del previsto". Lo da detto il presidente della Bce, Mario Draghi. "Fattori geopolitici e la minaccia del protezionismo pesano sul sentimento economico" ha ...

Colpo di scena : post Draghi - Tria apre a candidatura falco tedesco Weidmann a guida Bce : Colpo di scena: il ministro dell'economia del governo M5S-Lega non è poi così contrario alla possibilità che sullo scranno più alto della Bce , dopo le dimissioni di Mario Dragh i, si sieda il falco tedesco Jens Weidmann. E' quanto ...

Draghi : le dieci grandi sfide del 2019 - ultimo anno da presidente Bce : PER SAPERNE DI PIÙ / Perché la Bce resterà molto prudente sui tassi Brexit La mina vagante di Brexit, che tiene con il fiato sospeso i mercati e l'economia in Europa dal giugno 2016, potrebbe ...

Draghi : le dieci grandi sfide del 2019 - ultimo anno da presidente Bce : Inizia oggi, con la prima conferenza stampa del 2019 dopo il consiglio direttivo della Bce, il conto alla rovescia di questi incontri tra la comunità internazionale dei giornalisti ECB watchers e Mario Draghi con al suo fianco il vice Luis de Guindos. Il mandato del presidente scade a fine ottobre e da oggi ad allora saranno soltanto sette le conferenze stampa di questo tipo con l'attuale numero uno...

Bce - tre francesi e un finlandese in corsa per il dopo Draghi : La nomina del prossimo presidente della Bce è tuttora apertissima. Emmanuel Macron vuole un francese per preservare l’elevatissimo profilo della Bce su scala mondiale e non solo: per questo ha tre francesi, uno per ogni gusto...

Sondaggio Ft - dopo Mario Draghi alla Bce in pole Erkii Liikanen : Erkii Liikanen, l'ex governatore della banca centrale finlandese, è il papabile successore di Mario Draghi alla guida della Bce. E' quanto emerge da un Sondaggio condotto fra gli economisti dal Financial Times. Fra i papabili anche Benoit Coeure, il candidato favorito ma che, secondo gli intervistati, ha poche chance di essere scelto in seguito alle regole vigenti che limitano a un mandato di otto anni i membri del consiglio esecutivo ...

Bce - scatta il toto successione in vista scadenza mandato Draghi : Il mandato come presidente della BCE di Mario Draghi scade il 31 ottobre 2019 , occasione in cui verrà data ufficialmente fine al suo incarico alla guida della Banca Centrale Europea. Dopo otto ...

Perché l'Ue deve avere più poteri anti-ciclici. Parola di Mario Draghi - Bce - : L'obiettivo del mercato unico fu delineato in un momento di debolezza dell'economia europea. Il tasso di crescita dei dodici paesi che in seguito avrebbero formato l'area dell'euro[1], dopo essersi ...

Bce - fine del Qe da gennaio. Draghi : "Reinvestiremo oltre l'innalzamento dei tassi" : MILANO - Nessuna sorpresa da Francoforte. La Bce ha confermato il livello dei tassi di interesse: il tasso principale resta fermo allo 0%, quello sui prestiti marginali allo 0,25% e quello sui ...

Da Draghi nessuna sorpresa : Bce accomodante - ma no Tltro per ora : L'economia UE frena: ecco perchè Intanto per ora bisogna fare i conti con una frenata della crescita europea, per la quale una delle ragioni, se non la principale, è da individuare nel clima di forte ...

Bce - Draghi conferma la finisce del Qe dal 2019 : “Tagliate le stime di crescita dell’Eurozona” : “Anche se i dati sono più deboli di quanto atteso, a fronte di una domanda estera e di fattori specifici di Paesi e settori, la domanda interna sottostante continua a sostenere l’espansione e a spingere gradualmente l’inflazione”. Lo ha detto il presidente della Bce Mario Draghi, al termine del board della banca centrale che ha confermato da gennai...