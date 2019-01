Vauro scrive una lettera a Roberto Fico | “Si dimetta signor Presidente | le parole non

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 gennaio 2019)lei ha pronunciatoimportanti quanto rare da ascoltare in questo nostro tempo di latrati e grugniti. “Siamo una Repubblica fondata sul concetto di accoglienza che è un valore di sempre, in ogni epoca e ogni tempo”. Mentre lei affermava questo cento diciassette persone annegavano nel Mediterraneo,trecento novantatré esseri umani che pensavano di essere finalmente in salvo, venivano riconsegnati nelle mani dei torturatori delle milizie libiche grazie alle “Pressioni” deldel Consiglio Conte, centocinquanta anime, private della “Protezione umanitaria” venivano deportate dal Cara di Castelnuovo di Porto grazie a un’inumana legge dello Stato.Io ho ascoltato le sue. Le ho respirate come chi inala un refolo di aria pulita mentre è ammorbato dal tanfo del cinismo e della ferocia. In una atmosfera che è una miscela di grottesco ...