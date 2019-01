Serena Williams perde una partita già vinta all' Australian Open con la ceca Karolina

Australian Open - Serena Williams : 'Non ho perso per paura ne per infortunio alla caviglia' : 'Non ho avuto paura e non ho perso per la storta alla caviglia che già era fasciata, dobbiamo rendere onore alla prova di Karolina'. Serena Williams si esprime così in conferenza stampa al termine del ...

Più che di Serena Williams si parla molto della bambola Qai Qai : Non male per chi è venuto al mondo solo da un anno e mezzo. Visualizza questo post su Instagram doll's first major Un post condiviso da Qai Qai , @realqaiqai, in data: Gen 15, 2019 at 1:54 PST Qai ...

Più che di Serena Williams si parla molto della bambola Qai Qai : Serena Williams è stata eliminata ai quarti di finale degli Australian Open dopo aver subito la rimonta dalla tennista ceca Pliskova. Questa sarebbe dovuta essere la principale notizia sulla campionessa americana ma in rete, negli ultimi giorni, c'è un'altra storia che sta prendendo piede e che sta mettendo in secondo piano le prestazioni sportive della più piccola delle sorelle Williams. Una storia che ha un nome molto particolare, Qai Qai, e ...

Australian Open - Serena Williams regina di sportività : “non ho perso per la caviglia - onore alla Pliskova” : Serena Williams ha parlato a caldo dopo l’eliminazione dagli Australian Open per mano di Karolina Pliskova “Non ho avuto paura e non ho perso per la storta alla caviglia che già era fasciata, dobbiamo rendere onore alla prova di Karolina“. Serena Williams si esprime così in conferenza stampa al termine del match perso ai quarti di finale dell’Australian Open contro la ceca Karolina Pliskova, dopo aver mancato 4 ...

Tennis - Australian Open : Djokovic in semifinale contro Pouille - la caviglia tradisce Serena Williams : MELBOURNE - Tutto facile per Djokovic: il numero uno del mondo approfitta del ritiro di Nishikori, numero 9 del ranking e ottava testa di serie, nel secondo set, quando il serbo conduceva 6-1 4-1 dopo appena 51 minuti gioco, per approdare alla semifinale ...

Australian Open – Dramma Serena Williams : la caviglia si gira sul 5-1 e le costa la vittoria [VIDEO] : Serena Williams si fa male sul 5-1 del terzo set contro la Pliskova: la caviglia compie un movimento innaturale e la tennista americana non riesce a vincere il match Quarti di finale degli Australian Open con tanto di… colpo di scena. Serena Williams, favorita numero 1 per la vittoria finale del torneo, è stata sconfitta da Karolina Pliskova al terzo set. Sull’esito del match della tennista americana, pesa come un macigno ...

Tennis - Australian Open : impresa Pliskova - fuori Serena Williams : MELBOURNE - Karolina Pliskova f irma la grande sorpresa dell'Australian Open 2019. Salva quattro match point, rimonta da sotto 1-5 nel terzo set e batte Serena Williams 6-4 4-6 7-5. Nella sua prima ...

La tennista Serena Williams è stata eliminata dagli Australian Open : La tennista statunitense Serena Williams, una delle più forti di sempre, è stata eliminata ai quarti di finale dal torneo degli Australian Open di Melbourne dalla ceca Karolina Pliskova per 6-4, 4-6, 7-5. Williams ha 37 anni, al momento si

Australian Open 2019 : Naomi Osaka e Karolina Pliskova in semifinale. Sconfitta amara per Serena Williams : Nella nottata italiana si sono definiti gli ultimi due nomi che ritroveremo nelle semifinali degli Australian Open 2019 di tennis del tabellone femminile. Si tratta della giapponese Naomi Osaka e della ceca Karolina Pliskova, impostesi rispettivamente contro l’ucraina Elina Svitolina e la statunitense Serena Williams. La nipponica (n.4 del mondo) ha superato la giocatrice dell’Est (n.7 del ranking) con il punteggio di 6-4 6-1 in 1 ...

