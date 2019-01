laragnatelanews

: Perché i bracciali Swarovski non passano mai di moda - laragnatelanews : Perché i bracciali Swarovski non passano mai di moda - MaurizioMurgia : Fare riferimento a Swarovski oggi vuol dire parlare di un marchio che è conosciuto in tutto il mondo e che ormai da… - laragnatelanews : Perché i bracciali Swarovski non passano mai di moda -

(Di mercoledì 23 gennaio 2019)Fare riferimento aoggi vuol dire parlare di un marchio che è conosciuto in tutto il mondo e che ormai da lungo tempo è sinonimo di lusso e di eleganza. Il brand, infatti, è nato sul finire del XIX secolo: in un primo momento l’aziendasi occupava soprattutto di soprammobili in cristallo intagliato, ma poi con il trascorrere degli anni ha esteso la gamma di prodotti in vendita, puntando con successo sulle collezioni di gioielli. Oggi, infatti, tutti isono ambiti dalle star del jet set internazionale, che nel corso del tempo hanno imparato a riconoscere il valore e la qualità di semipreziosi realizzati in cristallo finemente intagliato. L’eleganza è il carattere distintivo di tutti idel marchio, che mette a disposizione gioielli dalle quotazioni non esagerate, che hanno il pregio di poter essere indossati con gli outfit ...