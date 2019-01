Muro di Berlino | chi l’ha costruito? A 30 anni dalla caduta | attenzione al revisionismo

Seeyousound celebra la caduta del Muro di Berlino : Bomb City di James Brooks ci offre invece uno spaccato della provincia americana tra sport, punk e violenza. Alla giuria composta da Richard Berthou, Stephan Pethke e Vittorio Bongiorno, il compito ...

Al Trieste Film Festival dal 18 al 25 gennaio anche una rassegna sul Muro di Berlino : Trent'anni dalla caduta del Muro di Berlino, trent'anni di Festival. Dal 18 al 25 gennaio si svolgerà il Trieste Film Festival. Da allora la città e il più importante appuntamento italiano con il ...

Muro di Berlino - perché fu costruito e quando è caduto : Nel 1945, al termine della Seconda Guerra Mondiale, le grandi potenze che avevano sconfitto il pericolo nazista decisero dopo le conferenze di Yalta e Potsdam di dividere la Germania in quattro zone di occupazione controllate da Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna e Unione Sovietica. L’Europa in quel periodo era spaccata in due blocchi: a Est c’erano le nazioni sotto l’influenza sovietica e comunista e a Ovest quelle che orbitavano attorno agli ...

Usa - a 94 anni è morto George Bush senior Presidente per 4 intensi anni : dal Muro di Berlino alla guerra a Saddam : George H. W. Bush, eroe della seconda guerra mondiale, si occupò soprattutto di politica estera: da "Giusta Causa" a Panama a "Riporta Speranza" in Somalia, passando per la prima invasione dell'Iraq sullo sfondo del crollo del muro di Berlino.A batterlo alle urne fu Bill Clinton.