+Europa | non più candidata a segreteria Paola Renata Radaelli La lista | “Restituite 191

Lega - Meloni e +Europa contro la Supercoppa in Arabia Saudita : "Tribuna per soli uomini? Juve e Milan non giochino" : La finale della Supercoppa italiana che si giocherà a Jeddah in Arabia Saudita tra Juventus e Milan il prossimo 16 gennaio sta già facendo discutere a una settimana dal calcio d'inizio. A scatenare le polemiche la disposizione dei posti nello stadio.Infatti i posti nell'impianto, che ha una capienza di 60mila spettatori, sono divisi in settori indicati come singles riservati agli uomini e families, per uomini e donne, che in Arabia ...