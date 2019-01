Chi è la deputata di Leu che ferma i pullman con i migranti

Chiude il Cara di Castelnuovo - deputata di Leu tenta di bloccare il bus dei migranti : Tutto come previsto: la chiusura del Cara di Castelnuovo di Porto si è tirato dietro una cascata di polemiche. Per i tempi, per i modi, per le motivazioni. Cinquecentocinquanta sono i profughi che verranno “smistati” in tutta Italia, non si sa bene come e quando, a poco più di un mese dalla conversione in legge del Dl Sicurezza. Dopo una notte inso...

Chi è Tulsi Gabbard - la deputata delle Hawaii che punta alla Casa Bianca : Anche sulla politica estera, le sue idee non sono poi troppo in linea con quelle dell'establishment di Washington. Non soltanto ha in passato criticato la guerra in Iraq ma non sostiene un approccio ...

M5s - la deputata Lapia picChiata al supermercato a Nuoro : frattura costale. Solidarietà e sostegno da tutti i partiti : Aggredita prima verbalmente, poi anche fisicamente. E’ accaduto alla deputata del Movimento Cinque Stelle, Mara Lapia, picchiata mentre si trovava in un supermercato di Nuoro da un uomo in circostanze e per ragioni ancora da ricostruire. La deputata ha riportato una frattura costale e varie contusioni, secondo quanto spiegano i Cinquestelle. Alla Lapia sono arrivati i messaggi di Solidarietà e sostegno da parte dei capigruppo M5s Francesco ...

AttacChi sessisti dal blog M5S alla deputata - ex Miss Italia : Forza Italia denuncia Foto | Video : La forzista Matilde Siracusano pubblica su Facebook insulti e frasi irriferibili ricevute dopo aver contestato le riforme del Movimento Cinque stelle. E Fico la difende