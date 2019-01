Android 9 Pie arriva su Motorola Moto Z3 e G6+ | seconda beta per Samsung Galaxy Note 8 e

Samsung anticipa l’arrivo di Android 9 Pie e aggiunge in lista Galaxy M10 e M20 : Samsung aggiorna la roadmap degli aggiornamenti ad Android 9 Pie e Samsung One UI con previsioni più ottimistiche per molti suoi dispositivi. Inoltre nella lista fanno la loro comparsa Galaxy M10, Galaxy M20 e altri modelli. L'articolo Samsung anticipa l’arrivo di Android 9 Pie e aggiunge in lista Galaxy M10 e M20 proviene da TuttoAndroid.

Pochissime settimane ad Android 9 Pie su Samsung Galaxy S8 e Note 8 : rilascio anticipato per altri Galaxy? : Tenetevi ben saldi alle vostre sedie. Tra i nostri lettori, chi attende Android 9 Pie su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus ma pure sul Galaxy Note 9 potrebbe davvero restare scioccato dall'ultima lieta novella: l'aggiornamento sarà previsto per tutti i device qui menzionati in una manciata di settimane, già a metà febbraio, ma allo stesso tempo tanti altri Galaxy sono destinati a ricevere il salto di qualità pure in tempi più ristretti. Il Samsung ...

Android 9 Pie su Asu ZenFone 5Z proprio per tutti : il firmware definitvo oggi 23 gennaio : Buone nuove per tutti coloro che attendono ancora Android 9 Pie su Asus ZenFone 5Z. Il rilascio globale ( e oserei dire totale) per lo smartphone è in partenza proprio oggi 23 gennaio, come ci comunica anche il sito autorevole TheAndroidSoul. Un aggiornamento, oseriei dire, sviluppato almeno in due fasi, una di nicchia e l’altra decisamente più diffusa. Ci troviamo appunto in questo secondo step più interessante anche per molti dei nostri ...

Android 9 Pie in arrivo su Nokia 3.1 Plus e Nokia 5 a giorni - seguono Nokia 6 - 3 e 1 : Ecco la roadmap di HMD Global relativa agli aggiornamenti di alcuni Nokia. Riceveranno Android 9 Pie in settimana Nokia 3.1 Plus e Nokia 5, mentre per Nokia 6, 3 e 1 ci sarà da pazientare ancora un pochino, ma non oltre la prossima primavera. L'articolo Android 9 Pie in arrivo su Nokia 3.1 Plus e Nokia 5 a giorni, seguono Nokia 6, 3 e 1 proviene da TuttoAndroid.

Disponibile la versione beta pubblica di EMUI 9 con Android 9 Pie per HONOR 8X : HONOR ha annunciato che è stata aperta una fase beta pubblica per provare in anteprima l'aggiornamento a Android 9 Pie per HONOR 8X L'articolo Disponibile la versione beta pubblica di EMUI 9 con Android 9 Pie per HONOR 8X proviene da TuttoAndroid.

HONOR View 10 Lite si aggiorna ad Android 9 Pie ed EMUI 9.0 in beta : I possessori di HONOR View 10 Lite che desiderano provare in beta Android 9 Pie con interfaccia EMUI 9.0 possono aderire al programma di test e aggiornare: ecco come fare. L'articolo HONOR View 10 Lite si aggiorna ad Android 9 Pie ed EMUI 9.0 in beta proviene da TuttoAndroid.

Lo smartphone con tastiera fisica a scorrimento di Livermorium in arrivo con Android 9 Pie ma potrebbe supportare LineageOS : In una serie di email promozionali Livermorium ha fornito alcune interessanti anticipazioni sul suo smartphone con tastiera fisica orizzontale L'articolo Lo smartphone con tastiera fisica a scorrimento di Livermorium in arrivo con Android 9 Pie ma potrebbe supportare LineageOS proviene da TuttoAndroid.

Notifica OTA Android Pie su Samsung Galaxy Note 9 - in Italia dal 21 gennaio : Sapevamo che questo giorno sarebbe arrivato molto presto, ed in effetti così è stato per il Samsung Galaxy Note 9 no brand Italia, sempre attraverso il firmware N960FXXU2CSA2. Una decina di giorni fa vi avevamo parlato in questo articolo della pubblicazione del manuale utente del phablet di ultima generazione, aggiornato con gli ultimi accorgimenti previsti dalla più recente distribuzione Android (attività che anticipa di poco la diffusione ...

Android 9 Pie : quando e quali smartphone saranno aggiornati : Android 9 Pie è l’ultimo grande aggiornamento che Google ha presentato alla conferenza per gli sviluppatori a giugno dello scorso anno e rilasciata ufficialmente nel mese di ottobre del 2018. Come ad ogni importante release, [...]L'articolo Android 9 Pie: quando e quali smartphone saranno aggiornati è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Ancora in test Android 9 Pie su Samsung Galaxy S9 Vodafone - aggiornamento non vicinissimo? : Chi possiede un Samsung Galaxy S9 Vodafone e pure un Galaxy S9 Plus serigrafato dallo stesso vettore non fa altro che chiedersi quando otterrà l'aggiornamento Android 9 Pie, pure con l'ultima interfaccia proprietaria One UI. I tempi per il modello brandizzato non sono Ancora maturi, come evidenziato dallo stesso operatore all'interno di un suo feedback ufficiale appena scovato dalla nostra redazione su Twitter. L'ultimo riscontro reale sui ...

Resurrection Remix sposa Android 9 Pie : quattordici build per altrettanti smartphone : C'è una bella novità per gli appassionati di tecnologia che amano cimentarsi con il modding, il cui nome è conosciuto un po' da tutti L'articolo Resurrection Remix sposa Android 9 Pie: quattordici build per altrettanti smartphone proviene da TuttoAndroid.

Android 9 Pie disponibile per Nokia X5 con un sacco di nuove funzionalità e ottimizzazioni : Un utente di Nokia X5 ha condiviso lo screenshot del suo dispositivo che ha appena ottenuto l'aggiornamento del sistema operativo a Android 9 Pie, in cui mostra le numerose nuove funzionalità apportate dall'aggiornamento in Cina. Su tutte spicca l'adattamento del nuovo sistema operativo alla presenza della tacca sul display di Nokia X5 in modo tale che lo schermo sia ottimizzato per consentire al sistema o alle app installate di sfruttarne ...

A gonfie vele la beta Android 9 Pie su Samsung Galaxy S8 e Note 8 : sbarco in Europa il 18 gennaio : Questa settimana non poteva chiudersi senza un'ulteriore buona notizia per Android 9 Pie su Samsung Galaxy S8 ( e pure su Galaxy S8 Plus) e ancora su Samsung Galaxy Note 9. Il programma beta dell'aggiornamento software è sbarcato in Europa proprio il 18 gennaio, a due soli giorni dall'avvio del programma sperimentale ufficiale, come raccontato già sulle pagine di OptiMagazine. In effetti, lo scorso 16 gennaio, il programma di sperimentazione ...

Android 9 Pie si avvicina per Samsung Galaxy A8 (2018) e A9 (2018) - mentre iniziano i lavori sul firmware di Galaxy S10 5G : Samsung Galaxy A8 (2018) e Galaxy A9 (2018) sono stati certificati con Android 9 Pie su Wi-Fi Alliance, segno che Samsung sta lavorando all'aggiornamento, in contemporanea con le prime fatiche relegate al firmware coreano di Samsung Galaxy S10 5G. L'articolo Android 9 Pie si avvicina per Samsung Galaxy A8 (2018) e A9 (2018), mentre iniziano i lavori sul firmware di Galaxy S10 5G proviene da TuttoAndroid.