ULTIME NOTIZIE Di oggi | ultim' ora | Di Maio presenta il reddito di cittadinanza | 22

Emiliano Sala sull'aereo scomparso nella Manica/ ULTIME NOTIZIE - continuano le ricerche : filtra pessimismo : Aereo scomparso da Nantes a Cardiff con a bordo il calciatore Emiliano Sala, acquistato dalla squadra gallese. continuano le ricerche: filtra pessimismo.

Torino - buste con proiettili all'Ansa e al Prefetto/ ULTIME NOTIZIE - nota del Pd 'Fatto raccapricciante' : Torino, buste con proiettili all'Ansa e al Prefetto/ Ultime notizie, nota del Partito Democratico sulla vicenda: "Un fatto raccapricciante"

ULTIME NOTIZIE Roma del 22-01-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli mi sono presentato come avvocato del Popolo oggi mi presento come garante di un nuovo patto sociale tra i cittadini e lo Stato vogliamo realizzare questo nuovo patto sociale ed io sarò garante della torsione lo dice il premier Giuseppe Conte all’evento 5 Stelle sul reddito di cittadinanza vogliamo che tutti i cittadini aggiunto possono prenderne ...

ULTIME NOTIZIE Roma del 22-01-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale Nati dalla redazione da Roberta Frascarelli in apertura parliamo della situazione che riguarda le tradizioni di guangzhou direttore finanziario di Huawei gli Stati Uniti hanno informato il governo canadese di voler procedere con la richiesta formale della sua estradizione lo riporta il quotidiano Global mail secondo cui l’ambasciatore canadese negli Stati Uniti ha detto in un’intervista di non sapere ...

ULTIME NOTIZIE Roma del 22-01-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale entrati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli la dda di Palermo ha emesso un decreto di Fermo nei confronti di 7 persone accusate di far parte della ricostituita commissione di Cosa nostra il progetto di ridare vita alla cupola era stato scoperto a dicembre aveva portato al fermo di 47 tre bozze gregari tra i Fermati di oggi ci sono due personaggi con cognome i nodi Leandro Greco nipote del papà di Cosa ...

ULTIME NOTIZIE Roma del 22-01-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale Di nuovo buongiorno dalla redazione l’informazione Gabriella Luigi in studio 7 persone accusate di far parte della ricostituita commissione di Cosa nostra il progetto era quello di ridare vita alla cupola Ma è stato scoperto dalla dda di Palermo dicembre e aveva portato al fermo di 47 tra presunti boss e gregari tra i Fermati oggi Leandro Greco nipote del papà di Cosa nostra Michele Greco e Calogero Lo Piccolo ...

ULTIME NOTIZIE Roma del 22-01-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione Gabriella Alvisi studio scontro con Parigi Dopo le parole del vice premier Di Maio sull’africa con attacco al presidente francese Emmanuel Macron nessun impoverimento delle colonie africane parole ostili e senza motivo ha commentato Parigi che ha convocato l’ambasciatrice italiana all’eliseo è intervenuto il commissario europeo gli ...

Mafia - pentiti due boss della nuova Cupola di Cosa Nostra/ ULTIME NOTIZIE - 7 arresti fra cui Leandro Greco : Mafia, pentiti due boss della nuova Cupola di Cosa Nostra/ Ultime notizie, 7 nuovi arresti fra cui Leandro Greco, nipote del Papa, storico boss

Pensioni ULTIME NOTIZIE : Quota 100 anticipata a 57 anni - come sfruttarla : Pensioni ultime notizie: Quota 100 anticipata a 57 anni, come sfruttarla Sul fronte Pensioni ultime notizie riportano le analisi su Quota 100 e su quanto è scritto sul decreto. Si uscirà con 62 anni di età e 38 anni di contributi, ma invero le soluzioni di uscita potranno essere anche diverse e anticipata. Questo grazie ai Fondi bilaterali per le imprese. Una soluzione pensata per incentivare il turnover generazionale e che si basa su un ...

ULTIME NOTIZIE Roma del 22-01-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale una Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio e tensione ancora una volta tra Italia e Francia non si parla di crisi diplomatica ma nei fatti Roma e Parigi sono ai ferri corti Dopo le parole del vice premier italiano Luigi Di Maio domenica la prima facciata se la Francia non avesse le colonie africane che sta impoverendo sarebbe la quindicesima forza economica ...

Pensioni ULTIME NOTIZIE : domanda Quota 100 già in scadenza. La data : Pensioni ultime notizie: domanda Quota 100 già in scadenza. La data Scadenza domanda Quota 100 a gennaio Con il decreto che deve ancora uscire, i tempi per la domanda di Quota 100 rischiano di diventare veramente stretti. Si parla infatti di presentare la domanda già entro fine gennaio se si vuole uscire a luglio. Un altro ostacolo, insomma, per i dipendenti pubblici, già con qualche finestra di uscita in meno rispetto ai dipendenti privati. ...