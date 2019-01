Problema stadi | Abodi | “20 piazze al lavoro per un nuovo impianto”

Come risolsero il Problema della sicurezza negli stadi del Regno Unito : In questi giorni in molti parlano di Margaret Thatcher, ma non fu lei ad attuare le riforme seguite alle stragi e ai problemi degli anni Ottanta

Ancelotti : “Gli insulti negli stadi sono il Problema del nostro calcio” : In conferenza stampa Carlo Ancelotti in conferenza stampa alla vigilia di Genoa-Napoli: «Finora abbiamo fatto bene, si può fare ancora meglio. Stiamo cercando il modo per riuscire a crescere ancora, le insidie dobbiamo superarle tutti i giorni. Domani affrontiamo una partita pericolosa, temibile, abbiamo brutti ricordi recenti a Marassi. Giochiamo contro una squadra in difficoltà, quindi motivatissima. I tifosi del Genoa sosterranno la loro ...