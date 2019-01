Mario Balotelli | un altro capolavoro | quanti milioni prenderà per giocare | forse | 17

Calciomercato Sassuolo - suggestione Balotelli per il dopo Boateng : Super Mario proposto ai neroverdi : Partito Boateng con destinazione Barcellona, il Sassuolo valuta i nomi dei sostituti: sul taccuino neroverde sia Caprari che Balotelli Ufficializzata la cessione di Kevin-Prince Boateng al Barcellona, il Sassuolo adesso ha bisogno di trovare un sostituto per far sì che la rosa di De Zerbi non esca depotenziata dall’operazione. Tano Pecoraro/LaPresse Il nome in cima alla lista del dg Carnevali è quello di Gianluca Caprari, il quale ...

Telenovela (quasi) finita per Balotelli - SuperMario corre verso il Marsiglia : l’ingaggio è da urlo : L’attaccante italiano è pronto a lasciare il Nizza per accettare la proposta del Marsiglia, pronto a corrispondergli un ingaggio importante Mario Balotelli è vicinissimo al trasferimento al Marsiglia, l’attaccante italiano infatti ha praticamente accettato l’offerta del club guidato da Rudi Garcia. LaPresse/Roberto Bregani L’accordo è imminente, mancano da definire gli ultimi dettagli relativi ad alcuni bonus prima ...

Mario Balotelli travolge il suo personal traine : "Come essere investiti da un camion" : "Come essere investiti da un camion". Così Stefano Brasetti ha raccontato lo scontro con Mario Balotelli durante una sessione di allenamento con SuperMario. Nel video si vedono il calciatore e il suo personal trainer impegnati in palestra. All'improvviso Balo scatta in avanti, Brasetti non si sposta

Balotelli vicino al Marsiglia : contratto di 6 mesi. E Mario scherza su Instagram mentre si allena : Da un po' di settimane è ormai fuori dal progetto tecnico del Nizza, Mario Balotelli pensa già al futuro. Che potrebbe essere comunque in Francia, con la maglia dell'Olympique Marsiglia. Non ci sarà ...

Nizza - la priorità è la cessione di Mario Balotelli : L’avventura dell’attaccante Mario Balotelli con la maglia del Nizza è giunta al termine, la cessione di SuperMario rappresenta una priorità nel mercato invernale per il club francese e rappresenta la prima soluzione per il Marsiglia. Secondo quanto riporta L’Equipe il ds Andoni Zubizarreta è impegnato a cercare la formula per il trasferimento dal Nizza al Marsiglia prima della chiusura della sessione di calciomercato. ...

VIDEO Mario Balotelli bloccato in ascensore - disavventura spiacevole per l’attaccante : disavventura per Mario Balotelli che è rimasto bloccato nell’ascensore del suo palazzo. L’attaccante del Nizza, al centro del calciomercato invernale, ha vissuto dei momenti di panico ma ha colto l’occasione per rendere partecipi i propri fan girando un VIDEO di quello che gli stava accadendo. VIDEO Mario Balotelli bloccato IN ascensore: Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

Musi lunghi tra Raffaella Fico e Mario Balotelli : Sembra che non c’è un’aria rilassata negli incontri fra Mario Balotelli e Raffaella Fico. Balotelli è stato fotografato da “Chi” mentre riporta la figlia Pia a casa di mamma Raffaella e tra i due ex cala il gelo. La showgirl apre la porta e senza guardarlo e Balotelli,riconsegna la piccola e la valigia e torna a testa bassa verso la sua vettura. Nessun accenno di chiacchiera o sorrisi, ma sguardi tristi per ambedue che in molti davano ...

Raffaella Fico e Mario Balotelli - silenzio e sguardi tristi nell'incontro per la piccola Pia : Non sembra esserci un?aria rilassata negli incontri fra Mario Balotelli e Raffaella Fico, come riportato da Leggo.it da poco tornata assieme al suo ex Alessandro Moggi. Il calcatore è...

Mario Balotelli - un grande affare prigioniero del suo maxi-ingaggio : perché non trova squadra : Quelli del Nizza lo vorrebbero vendere per un milione e mezzo di euro, con il Marsiglia sembrava già fatta, poi ieri ha cominciato a girare che Mario Balotelli sarebbe sulla via di casa, cioè in Serie A: al Genoa, alla Sampdoria, al Bologna, al Parma, mah. Il problema, con il Balo, è che mantenerlo

Mario Balotelli - la voce che fa impazzire i tabloid inglesi : lo vuole il Newcastle di Benitez : Alla sola prospettiva di un ritorno di Mario Balotelli in Premier, i tabloid inglesi sono impazziti. L'attaccante del Nizza in uscita sarebbe vicino al Newscastle, allenato dall'ex Napoli e Inter, Rafa Benitez. Secondo il Mirror, Patrick Vieira non vede l'ora di disfarsi di Balotelli e alleggerire l

Mario Balotelli lascia Nizza e si accasa al Marsiglia : Vieira, tecnico del Nizza, senza mezzi termini scarica l’attaccante italiano. “Ci abbiamo provato ma è stato un fallimento”. Dopo due eccellenti

LIVE Calciomercato oggi - trattative 4 gennaio in DIRETTA : Juventus - Ramsey in pugno - Mario Balotelli va all’Olympique Marsiglia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale di questo 4 gennaio in cui le operazioni e le trattative viaggeranno a ritmo frenetico. Scopriamo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo avvio della finestra invernale che si chiuderà il 31 gennaio. Anche se tutti i giocatori sono in vacanza, dato che si tornerà in campo solamente tra due settimane con la Coppa Italia, dirigenti e ...

Raffaella Fico : "Mario Balotelli? Rapporti sereni. Alessandro Moggi il mio presente" : Raffaella Fico, ospite di 'Vieni da me' di Caterina Balivo su Rai1, ha rivelato, per la prima volta, i retroscena della difesa dell'ex fidanzato Cristiano Ronaldo dopo le accuse di stupro da parte di una donna statunitense: Cristiano è come lo vedi: un bell’uomo, molto attento al suo fisico. È un po’ egocentrico ma prende sul serio il suo lavoro. Ama il calcio ed è molto attento. Stento a credere alle accuse contro di lui: con me è stato ...

VIEIRA SCARICA BALOTELLI : 'È STATO UN FALLIMENTO'/ Mario pronto a tornare in Italia? Costa pochissimo... : VIEIRA SCARICA BALOTELLI, 'è STATO un FALLIMENTO': Mario pronto a tornare in Italia già nel mercato di gennaio? Il costo del suo cartellino invoglia...