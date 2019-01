I nati tra Gennaio e Febbraio hanno più successo nella vita | la scienza lo dimostra - FOTO

Trattato di Aquisgrana - Merkel e Macron : “Insieme di fronte a populismo”. Tusk : “Non sia un’alternativa a dialogo l’Ue” : Una “nuova tappa”, un “nuovo capitolo” che porterà Francia e Germania ad andare avanti “mano nella mano” di fronte ai “nazionalismi che minacciano l’Europa”. Angela Merkel ed Emmanuel Macron festeggiano così la firma del Trattato di Aquisgrana che rinsalda l’asse franco-tedesco con una serie di progetti che spaziano dalle politiche energetiche ad impegni reciproci in caso di attacco ...

Campionati Nazionali Universitari. Senza risorse dovremmo cedere candidatura ad altra città : L'Aquila - “Abbiamo tempo fino a marzo per reperire le risorse finanziarie per ospitare i Campionati Nazionali universitari all’Aquila, altrimenti rischiamo di dover cedere la candidatura ad un’altra città”. È l’ultimatum che lancia il presidente del Centro universitario sportivo (Cus) regionale e dell’Aquila, Francesco Bizzarri, in seguito alle risultanze di un summit che si è svolto nei giorni scorsi in occasione dei ...

Oroscopo di domani 23 gennaio : la Luna cambia segno - Ariete tra i fortunati in amore : L'Oroscopo di domani 23 gennaio riparte dalla giornata di mercoledì annunciando un transito astrale di prim'ordine. Curiosi di sapere qual è? Ebbene, come fatto presagire dal titolo principale, domani assisteremo al passaggio della Luna in Vergine, precisamente a partire dalle ore 04:22 della primissima mattinata. La sensuale "musa dei poeti" senz'altro porterà fortuna e nuove possibilità a coloro appartenenti ai segni fortunati di oggi. A tal ...

Strada : "Governati per metà da fascisti e per metà da coglioni" : Il medico e attivista Gino Strada, fondatore della Ong Emergency, attacca senza mezzi termini l'esecutivo di Giuseppe Conte e il modo in cui sta affrontando l'emergenza dei migranti, col Ministro dell'Interno Matteo Salvini che sta facendo della lotta all'immigrazione la propria bandiera, trovando il supporto incondizionato dei suoi sostenitori mentre decine di persone continuano a morire in mare.Strada, intervenuto oggi a Circo Massimo su ...

Campionati Italiani Indoor Pattinaggio Corsa - a Pescara attese 3000 persone tra atleti e sostenitori : Lo sport è economia e se in media si spendono 200 dollari a persona nel mondo a ogni competizione, questa manifestazione porterà circa 1.300.000 euro al territorio".

Lo strano caso dei topi impazziti a Cesenatico : La scena è da film apocalittico: centinaia di topi che si riversano su una strada provinciale correndo come impazziti, mordendosi tra loro e senza nemmeno provare a sfuggire alle ruote dei veicoli che ...

Protesta sulla E45 : 'Intervenga l'Esercito per aprire subito la strada alternativa. E' un'emergenza nazionale' : Approfondimenti Ghiaccio sulla E78, Cornioli: 'Mancanza di prevenzione. Situazione inaccettabile' 18 dicembre 2018 E45, ancora un esposto: appalti Anas nel mirino. Cirignoni: 'Costi esorbitanti ma ...

Australian Open - eliminati Fognini e Giorgi : erano gli ultimi italiani in gara : L Italia saluta Melbourne con una settimana d anticipo. Fabio Fognini e Camila Giorgi escono di scena e negli ottavi dei due tabelloni dello Slam Australiano non ci saranno azzurri. Dopo Fabbiano e ...

Australian Open - dopo Fognini - sconfitta la Giorgi. Italiani eliminati : Camila Giorgi sconfitta al terzo dalla Karolina Pliskova. Anche Fognini fuori, eliminato in 4 set da Pablo Carreno Busta. - Finisce in due ore e mezza il sogno di Fabio Fognini eliminato al terzo ...

Cene e “altri servizi di presunta rappresentanza” - tra i condannati anche Renzo Bossi e Nicole Minetti : Due anni e 6 mesi per Renzo Bossi e un anno e 8 mesi per Nicole Minetti. Questa la sentenza per il figlio del fondatore della Lega Umberto Bossi e l'ex igienista dentale di Silvio Berlusconi emessa dal tribunale di Milano chiamato a decidere su 57 tra ex consiglieri ed ex assessori lombardi accusati in gran parte di peculato, alcuni di truffa, per avere presentato rimborsi ingiustificati per pranzi, Cene e "altri servizi di presunta ...