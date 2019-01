Esce fuori pista con gli sci e precipita in un dirupo | muore 63enne

caffeinamagazine

(Di martedì 22 gennaio 2019) Un uomo di 63 anni, Roberto Callegher, di San Pietro di Feletto (Treviso), è morto cadendo in unmentre scendeva lungo la“Col dei Baldi-Pian del Sec”, nel comprensorio del Monte Civetta (Belluno). Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l’uomo avrebbe perso il controllo degli sci,ndo da un’altezza di sei metri e morendo sul colpo.L’incidente è avvenuto dopo le 12 ad Alleghe, nel comprensorio sciistico del monte Civetta, in provincia di Belluno. L’uomo, mentre discendeva laCol dei Baldi – Pian dei Sec, ha perso (per cause ancora in fase di accertamento) il controllo degli sci, superando a forte velocità un leggero pendioe finendo, in un. Ilto nel vuoto da un’altezza di circa sei metri ed è morto sul colpo.Sul posto ...