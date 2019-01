Atletica | Cinque Mulini 2019 | data | programma | orari e tv I big italiani al via

oasport

(Di martedì 22 gennaio 2019) Manca davvero poco ad uno degli appuntamenti più attesi per la corsa campestre italiana e non solo. Domenica 27 gennaio a San Vittore Olona (Milano) si svolgerà infatti l’87esima edizione della storica. Saranno come di consueto al via diversi protagonisti della scena internazionale, affiancati anche da numerosi azzurri di primo piano.Tra i grandi favoriti della vigilia in campo maschile impossibile non citare il marocchino Soufiane El Bakkali e il keniano Jairus Birech, mentre in casa Italia grande attesa per il bronzo europeo dei 10.000 metri Yeman Crippa e per l’oro continentale della maratona nel 2004 Daniele Meucci. Altri due nomi da seguire con grande attenzione sono quelli di Stefano La Rosa e di Yohanes Chiappinelli, bronzo europeo dei 3000 siepi. Curiosità anche per la presenza del lecchese Michele Fontana e dei fuoriclasse della corsa in ...