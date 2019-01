: Tav,Chiamparino: Di Battista disinforma - NotizieIN : Tav,Chiamparino: Di Battista disinforma - Cyber_Feed : Ultim'ora #Tav,Chiamparino: Di Battista disinforma - TelevideoRai101 : Tav,Chiamparino: Di Battista disinforma -

E' polemica dopo le parole di Disulla Tav. Tra le reazioni, anche quella del presidente della Regione Piemonte,, che accusa di "propaganda ezione" e dice: le sue "risibili dichiarazioni" confermano che per il M5S "la Tav non s'ha da fare per evidente pregiudizio politico", ora la Lega decida. E non esclude una querela sulle affermazioni fatte. Diieri, a 'Che tempo che fa', ha ribadito l'inutilità della Tav e ha parlato di "mazzette" che "oggi si chiamano consulenze".(Di lunedì 21 gennaio 2019)