Spoleto | detenuto tunisino bloccato in carcere prima della messa con vescovo Il Dap

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Unneldi, è stato fermato il 12 gennaio dalla polizia penitenziaria con in tasca un coltello rudimentale mentre stava per entrare nella cappella dell’istituto penitenziario per seguire lacelebrata daldi-Norcia, Renato Boccardo. La notizia è stata confermata dai vertici del Dap: “Ho espresso al comandante dell’istituto spoletino e ai suoi uomini la mia profonda gratitudine per aver probabilmente sventato, con grande prontezza, un evento gravissimo e dalle possibili implicazioni terroristiche”, ha detto il capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Francesco Basentini. Secondo quanto risulta all’Ansa, lo straniero è inper reati comuni e non è noto come radicalizzato né al momento non risultano fascicoli aperti sull’episodio da parteprocura diIlè stato ...