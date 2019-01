Sciopero | Matera chiede rinvio partita

Serie C - nuovo Sciopero da parte dei calciatori di Matera e Pro Piacenza : Ancora guai in Serie C, Matera e Pro Piacenza devono fare i conti con problemi dal punto di vista finanziario. Oggi l’Aic annuncia nuove agitazioni, previsti altri scioperi. L’Assocalciatori fa sapere con un comunicato che “i calciatori professionisti tesserati per il Matera, attualmente in attesa dello svincolo per morosita’ da parte del Collegio Arbitrale, richiamando tutte le motivazioni gia’ esposte a ...

Serie C - Matera e Pro Piacenza : indetto lo Sciopero dei calciatori : I giocatori di entrambi i club non scenderanno in campo domenica a seguito dei mancati adempimenti retributivi da parte delle società.

Serie C - Matera in Sciopero : la Reggina ne fa 6 alla Berretti - ragazzi applauditi dai tifosi ospiti : ... amara la riflessione di Cevoli , "Il calcio così non piace a nessuno", ma soprattutto un assaggio di sportività nella difficilissima giornata dello sport italiano.

