Punisher | perché Frank Castle è i supereroe più sexy in circolazione

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Se il destino della serie Marvel sull’antieroe The(su Netflix dal 18 gennaio con la seconda stagione) è di finire cancellata come Daredevil, Luke Cage e Iron Fist, suoi show cugini, ci accingiamo a perdere la trasposizione seriale più bella di un personaggio dei comics supereroistici. Le ragioni per cui lo apprezziamo così tanto sono molteplici e vanno dalla riflessione più razionale al mero entusiasmo sessuale (sì,ha un suo appeal erotico). Per il pubblico mainstream, che si abbuffa di Coca-cola e popcorn al cinema ed esce dopo aver visto Avengers e Justice League convinto di essere nerd (ahah), può sembrare un’eresia affermare che il Punitore sia un difensore più amabile dei sovrumani superhero marveliani alla Thor o made in Dc alla Superman. Senz’altro è quello che abbiamo ammirato e per cui abbiamo sofferto maggiormente della cinquina targata Netflix, ...