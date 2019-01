Il piccolo Theo commuove la Gran Bretagna Sopravvissuto a 25 infarti in un giorno e a 17

huffingtonpost

(Di lunedì 21 gennaio 2019) La stampa inglese lo definisce il bimbo dei miracoli. IlFry ha commosso laintera: è infattia 25 attacchi di cuore in un. La sua lotta per la vita è iniziata ad appena otto giorni - e prima di spegnere le prime candeline aveva già combattuto un totale di 30 arresti cardiaci, subito 17 operazioni - due delle quali con un intervento chirurgico a cuore aperto. Ora a 19 mesi, questoguerriero ha recuperato in maniera sorprendente."Tutti si aspettavano chemorisse", evidenzia la mamma Fauve Syers, in un'intervista esclusiva al Mirror. "Ora- aggiunge - ha una tale gioia per la vita. È veramente un miracolo".Curato all'Alder Hey di Liverpool, lo stesso ospedale dove è stato preso in carico ilAlfie Evans, ha iniziato la sua lotta ad appena una settimana di vita per un tipo di scompenso ...