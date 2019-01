Che Tempo Che Fa | le tre risposte secche di Di Battista a Fabio Fazio

Neve anChe in pianura e temporali : diramata l'allerta meteo : Nevicate in Abruzzo, Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Umbria. temporali su Lazio e Campania. Allertata la protezione civile...

Che Tempo che fa - Fabio Fazio fregato da Paperissima : ascolti - il clamoroso dato in sovrapposizione : Brutta sorpresa per Fabio Fazio negli ascolti. Che tempo che fa su Raiuno va sotto sorprendentemente in sovrapposizione con Paperissima, su Canale 5 (oltre 4 milioni e 15,7% di share). Per Fazio 3,7 milioni e 14.8% di share (Che tempo Che Fa – Il Tavolo scende al 13%), sufficienti comunque per vinc

Maltempo : in Veneto da domani in arrivo nevicate anChe in pianura : Venezia, 21 gen . (AdnKronos) - Da domani, nevicate in arrivo in Veneto, anche in pianura. Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto, viste le previsioni meteorologiche, ha dichiarato lo stato di attenzione dalle ore 18 di domani 22 gennaio sino a mezzogiorno del 24, al fine

Palazzo Reale di Milano dediCherà una mostra all'arte di Ingres e alla vita artistica al tempo di Napoleone : Appiani nella pittura e Canova nella scultura si avvalsero ampiamente di questa 'politica delle arti', ascrivibile all'arte del governare di Napoleone Bonaparte. Si colloca in questo contesto l'arte ...

Di Battista contro Fazio a Che Tempo che fa : “Se vuole avercela con me… non è originale”. “Non abbia la coda di paglia” : A Che tempo che fa (Rai1) durante l’intervista di Fabio Fazio ad Alessandro Di Battista, va in scena una frizione tra i due. Fazio introduce la domanda dando dello “studioso” a Di Battista. L’esponente grillino se la prende e fa notare il cambio di atteggiamento nei confronti degli esponenti M5S: “Ma come, eravamo tutti ignoranti…”. La replica di Fazio non tarda ad arrivare: “Se vuole avercela con ...

Che Tempo che fa - Alessandro Di Battista si strizza i gioielli di famiglia? Luciana Littizzetto lo umilia così : Siamo nello studio di Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio, alla sua prima edizione la domenica sera su Rai 1 in questo 2019. Dopo l'ospitata di Alessandro Di Battista, è il momento del monologo di Luciana Littizzetto, che commenta le foto della settimana e, come sempre, picchia duro. Non s

Che Tempo che fa - fucilata di Luciana Littizzetto a Silvio Berlusconi : come gli dà del vecchio : A Che tempo che fa era il momento del monologo di Luciana Littizzetto. Nello studio di Fabio Fazio, la domenica sera su Rai 1, così come è ormai "prassi" la comica commenta in modo sarcastico e pungente alcune fotografie che raccontano la settimana. Una di queste ritraeva Silvio Berlusconi nel corso

MyPassci è uno skipass online Che permette di pagare solo per il tempo effettivamente sciato : MyPassci è un'applicazione che mette a disposizione dell'utente uno skipass online per sciare in libertà senza dover decidere in anticipo quanto tempo sciare e che tipologia di biglietto acquistare, in modo da pagare solo le ore di sci effettivamente utilizzate. L'articolo MyPassci è uno skipass online che permette di pagare solo per il tempo effettivamente sciato proviene da TuttoAndroid.

Maltempo MarChe : nevica nelle aree interne - strade transitabili : Si registrano nevicate oggi nelle Marche: segnalate precipitazioni nel Pesarese, nel Maceratese, anche al confine con l’Umbria, e nell’Anconetano, a Fabriano. Le strade sono tutte transitabili grazie al lavoro dei mezzi spazzaneve e ai trattamenti antighiaccio. Fiocchi sono caduti a Urbino, le zone dell’Alto Metauro, del Montefeltro. Neve anche a Camerino, sulla Sp256 Muccese, sulla Ss 77 tra Muccia e Visso e verso ...

Che Tempo che fa - Di Battista battibecca con Fazio : «Non abbia la coda di paglia» : Di Battista, Che tempo che fa Al di là dei sorrisi, dei toni rispettosi e dei convenevoli, ieri sera a Che tempo che fa si percepiva una certa tensione. Nel programma di Rai1, infatti, Fabio Fazio ha intervistato Alessandro Di Battista, esponente di spicco di quel Movimento Cinque Stelle che in tempi non sospetti lo aveva duramente criticato. Nel faccia a faccia si è parlato soprattutto di politica, ma non sono mancati fulminei scambi di battute ...

Che Tempo che fa - Luciana Littizzetto dietro le quinte conciata così : Luciana Littizzetto in scena da Fabio Fazio a Che tempo che fa, su Rai 1, va vestita in un certo modo: solitamente con vestitini più o meno eleganti ma sempre decorosi. dietro le quinte, invece, l'attrice si presenta in tutt'altro modo. In questo scatto "rubato", la Littizzetto indossa abiti improba

Che Tempo che fa - Dori Ghezzi torna a esibirsi e omaggia De Andrè : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Dori Ghezzi a Che Tempo che fa canta “Il suonatore Jones” accompagnata da Nicola Piovani. Il momento è magico : Un lungo e commosso ricordo di Fabrizio De André a Che tempo che Fa (Rai1) con una serie di gemme preziose. In primis il collegamento dalla zona rossa di Genova dove Neri Marcoré ha cantato con la chitarra con sullo sfondo il Ponte Morandi “La Canzone di Marinella”. Poi è stata la volta di Dori Ghezzi che, dopo anni che non si esibiva, ha cantato “Il suonatore Jones” accompagnata al piano dal Premio Oscar Nicole Piovani che alla fine della ...

Dori Ghezzi a Che Tempo che fa canta “La canzone di Jones” accompagnata da Nicola Piovani. Il momento è magico : Un lungo e commosso ricordo di Fabrizio De André a Che tempo che Fa (Rai1) con una serie di gemme preziose. In primis il collegamento dalla zona rossa di Genova dove Neri Marcoré ha cantato con la chitarra con sullo sfondo il Ponte Morandi “La canzone di Marinella”. Poi è stata la volta di Dori Ghezzi che, dopo anni che non si esibiva, ha cantato “La canzone di Jones” accompagnata al piano dal Premio Oscar Nicole Piovani che alla fine della ...