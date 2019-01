Sci alpino | Sofia Goggia rende omaggio a Lindsey Vonn | “Non ci rendiamo conto della

Sci alpino - SuperG Cortina 2019 : vince sempre Mikaela Shiffrin. Successo n.54 in Coppa del Mondo - azzurre lontane dal podio : Mikaela Shiffrin non lascia scampo alle avversarie e vince anche il SuperGigante di Cortina valevole per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. La statunitense prosegue nel suo cammino inesorabile ed inarrestabile, dominando la scena anche sulla Olimpia delle Tofane. Vittoria numero 54 in carriera per la nativa di Vail, la terza in SuperGigante e, dato ancor più impressionante, la undicesima in questa annata. La dominatrice della Coppa del Mondo ...

Sci alpino femminile - la prossima gara si svolgerà a Garmisch : calendario - date - programma - orari e tv : Da Cortina a Garmisch-Partenkirchen. La velocità sarà ancora protagonista nel prossimo fine settimana della Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Si tratta delle ultime prove veloci prima del Mondiale e soprattutto potrebbe davvero esserci il ritorno di Sofia Goggia, che sulle nevi tedesche spera di rientrare in gara in vista delle prove di Are. Di seguito il programma e gli orari delle gare di Garmisch, valide per la Coppa del Mondo ...

Sci alpino – Slalom maschile : a Wengen Noel in testa dopo la prima manche - bene Stefano Gross : Gross, grande prima manche: è settimo a 39 centesimi dal podio. Avanti anche Moelgg e Razzoli, in testa il francese Noel, si riparte alle 13.15 C’è il più grande giovane talento del circo bianco in testa allo Slalom di Wengen dopo la prima manche. Il francese Clement Noel, che ad Adelboden ha conquistato il primo podio in carriera chiudendo al secondo posto, è andato al comando partendo con il pettorale numero 10 e dando ...

VIDEO Sci alpino - la prima manche perfetta di Clement Noel nello slalom di Wengen : Uno strepitoso Clement Noel ha dominato la prima manche dello slalom di Wengen, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. L’astro nascente dello sci francese ha rifilato distacchi pesanti a tutti gli inseguitori, grazie ad una prova che ha rasentato la perfezione. Seconda posizione per Manuel Feller a 42 centesimi, terza per Henrik Kristoffersen a 72, mentre è quarto Alexis Pinturault a 77. Per trovare Marcel Hirscher bisogna ...

Sci alpino - Slalom Wengen 2019 : sboccia la stella di Clement Noel. Il francese domina la prima manche - Hirscher a quasi un secondo : Una prima manche da predestinato. Il francese Clement Noel è al comando dello Slalom di Wengen dopo una prestazione scintillante sul difficile e complicato tracciato elvetico. Il 21enne transalpino è stato eccezionale sul muro e poi anche nella parte finale, chiudendo con un vantaggio davvero ampio su tutti gli avversari. Adesso Noel dovrà reggere la pressione nella seconda per centrare la prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo. Al ...

Sci alpino – Coppa del mondo femminile : Cortina chiude con il SuperG : Cortina chiude con il SuperG: via alle 11.15, apre Rebensburg, poi Nadia Fanchini e altre 8 azzurre. Con Nicol Delago c’è anche la sorella Nadia al debutto assoluto Il weekend di Cortina si chiude con il SuperG. Dopo i due trionfi in discesa, occhi puntati su Ramona Siebenhofer, al via con il numero 12 subito dopo la nostra Federica Brignone. La prima azzurra a partire sarà invece Nadia Fanchini, con il pettorale 2, poi, ...

LIVE Sci alpino - Slalom Wengen 2019 in DIRETTA. Prima manche : Noel sorprende tutti! Hirscher solo quinto. Azzurri per svoltare : Benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom speciale di Wengen in Svizzera, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2019. Sarà ancora una volta Marcel Hirscher l’uomo da battere sulla difficile piste alle pendici dello Jungfrau. Si è già visto nello Slalom della combinata quanto può essere selettivo questo tracciato e dunque si preannunciano distacchi importanti. Si riproporrà il duello tra Hirscher ed il norvegese Henrik ...

Sci alpino – Presentata a Cortina la nuova tuta dell’Italia per i Mondiali di Are : E’ stata Presentata ieri sera a Cortina la nuova tuta della Nazionale italiana di sci per i prossimi Mondiali di Are Presentata in assoluta anteprima, sabato sera nella piazza centrale di Cortina d’Ampezzo, la nuova tuta dell’Italia per i prossimi Mondiali di Are. Indossatrici d’eccezione, Marta Bassino e Federica Brignone. Realizzata, come sempre, dallo sponsor tecnico federale Kappa, la nuova tuta è stata ...

LIVE Sci alpino - SuperG Cortina 2019 in DIRETTA : occasione per Nadia Fanchini e Federica Brignone : Benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperGigante femminile di Cortina, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Sulla Olimpia delle Tofane si va a chiudere questo intenso fine settimana, che ha già visto le atlete all’opera in due discese libere, mentre oggi sarà la volta del SuperG. Alle ore 11.15 andrà in scena una gara spettacolare quanto imprevedibile, con numerose protagoniste pronte al successo. Su tutte, ovviamente, Mikaela ...

Sci alpino oggi (20 gennaio) - gli orari dello slalom di Wengen e del superG di Cortina. Il programma e come vederle in tv e streaming : Si completa una lungo femminile settimana di sci alpino. Da Cortina a Wengen ancora grandissimo spettacolo. Sull’Olimpia delle Tofane ancora spazio alla velocità e dopo due discese è il momento del superGigante, mentre a Wengen i velocisti lasceranno spazio agli esperti dello slalom. Di seguito il programma e gli orari della discesa di Cortina e dello slalom di Wengen, valide per la Coppa del Mondo femminile e maschile di sci ...

A Cortina fa il suo esordio in questo weekend Mikaela Shiffrin, pronta a primeggiare ancora una volta, ma se la dovrà vedere contro numerose rivali, anche la sua ...

Sci alpino - SuperG Cortina 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. I pettorali di partenza : Si va a concludere, con un’altra prova veloce, il lungo weekend di gare di Cortina d’Ampezzo dedicato alla Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2019. Sulla celebre Olimpia delle Tofane le atlete saranno di scena per un SuperGigante, dopo le due discese libere disputate nelle giornate precedenti. Sarà la penultima occasione prima dei Mondiali di Are per vedere le specialiste della velocità in pista, dato che anche nel prossimo ...