Samp | Giampaolo | ' Muriel? Un po' appesantito | ma quei colpi'

Samp - Giampaolo "per l'Europa è lunga" : ANSA, - GENOVA, 19 GEN - "l'Europa? Ci siamo ma sarà una strada lunga sul filo dell'equilibrio: possono essere i dettagli a fare la differenza". Alla vigilia della gara con la Fiorentina, il tecnico ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : 'Defrel rimane - parte solo Kownacki' : GENOVA - ' La Coppa Italia è stata utile per riprendere. La sosta per noi e per la Fiorentina è stata meno lunga che per altre squadre. Sono state gare utili per tornare con la testa alla Serie A . Il ...

Coppa Italia Sampdoria - Giampaolo : «Risultato bugiardo - Reina migliore in campo» : GENOVA - " Il risultato non rende giustizia all'andamento della gara ". Questo il pensiero di Marco Giampaolo , dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia , ad opera del Milan , maturata nei tempi ...

Coppa Italia Sampdoria - Giampaolo : «Gabbiadini? Non abbiamo preso Koulibaly o Pjanic» : GENOVA - Marco Giampaolo apre così la conferenza stampa alla vigilia della gara di Coppa Italia contro il Milan : " Quando si gioca dopo la sosta c'è sempre l'incognita, bisogna verificare quello che ...

Calciomercato - Giampaolo vuole Gabbiadini : la Sampdoria balza in pole position : Gabbiadini sta cercando una nuova sistemazione per rilanciare la propria carriera dopo qualche mese in ombra al Southampton: Sampdoria alla finestra Manolo Gabbiadini è al centro di un intreccio di Calciomercato non da poco. Il suo addio al Southampton è oramai certo, la rottura col club inglese sembra essere insanabile dopo lo scarso utilizzo nella prima parte di stagione, adesso gli agenti del centravanti stanno cercando la miglior ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo riparte con una doppia seduta : individuale per Barreto : GENOVA - Il 2019 della Sampdoria , dopo il raduno di ieri sera, riparte con una doppia seduta. Marco Giampaolo , in vista della gara di Coppa Italia casalinga contro il Milan non ha potuto contare su ...

Sampdoria - Romei : 'Gabbiadini fortissimo - parleremo con il Napoli di Tonelli. Sul futuro di Giampaolo... : Interessanti anche le dichiarazioni su Giampaolo, che in primavera discuterà il rinnovo: 'Il mister è molto affezionato al mondo Samp. Dipendesse solo da noi, andremmo avanti con lui per molto tempo. ...

Calciomercato - acquisto a “sorpresa” della Sampdoria : un parametro zero alla corte di Giampaolo : Calciomercato, la Sampdoria si è mossa acquistando un parametro zero in vista dell’estate: tutti i dettagli sulle mosse di Osti Calciomercato, la Sampdoria si è accaparrata Morten Thorsby. Il calciatore dell’Heerenveen arriverà a giugno alla corte di Giampaolo a parametro zero. Secondo quanto rivelato da Skysport, il centrocampista si trova già a Genova per le visite mediche e firmerà un contratto di 5 anni con il club doriano. ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Assurdo fischiare quel rigore per la Juventus»

Sampdoria - Giampaolo : 'Rigore dato alla Juventus un regalo - assurdo fischiarlo' : "Il rigore concesso alla Juventus è un regalo". Dopo la sconfitta per 2-1 della sua Sampdoria, Marco Giampaolo non ci sta e recrimina su alcune decisioni prese dall'arbitro Valeri durante la sfida ...