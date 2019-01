Papa:migranti morti cercavano un futuro

: Papa Francesco commemora i migranti morti nel Mediterraneo: 'Cercavano solo un futuro' - HuffPostItalia : Papa Francesco commemora i migranti morti nel Mediterraneo: 'Cercavano solo un futuro' - Agenzia_Italia : Migranti, Papa Francesco: prego per chi ha la responsabilità di 170 morti - Agenzia_Ansa : #Migranti, il #Papa: 'Anche Gesù fu profugo, la sua esperienza fu drammatica' #ANSA -

"Ho due dolori nel cuore, la Colombia e il Mediterraneo". Così il, al termine dell'Angelus. "Penso alle 170vittime del naufragio nel Mediterraneo.per la loro vita, vittime forse di trafficanti. Preghiamo per loro e per coloro che hanno responsabilità per quello che è successo". Ha espresso poi la sua vicinanza al popolo colombiano, "dopo il grave attacco di giovedì alla Scuola di polizia.Prego per le vittime, per i familiari e per il cammino di pace in Colombia".(Di domenica 20 gennaio 2019)