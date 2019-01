Migranti | Papa Francesco | prego per chi ha la responsabilità di 170 morti

"Il partito del Papa - o dei Migranti - è destinato a perdere" : La Chiesa cattolica si prepara a occupare uno spazio sulla scacchiera politica del Belpaese, ma per De Mattei quest'operazione, presunta o meno, non avrà alcun successo.

Sgarbi attacca il Papa sui Migranti : ‘E' un antileghista - li accolga a casa sua’ (VIDEO) : Siamo abituati alle apparizioni televisive in cui il celebre critico d'arte Vittorio Sgarbi attacca ogni suoi interlocutore, da ministri alle istituzioni, dagli opinionisti ai giornalisti. Questa volta, però, Sgarbi si è superato e se l'è presa niente di meno che con Sua Santità Papa Francesco. ...Continua a leggere

Ecco il magistero di Papa Francesco su Migranti - rifugiati - traffico di esseri umani : Gli Orientamenti Pastorali sono destinati soprattutto al mondo cattolico . Si strutturano come una analisi della situazione, accompagnata dalle parole di Papa Francesco sul tema, e poi con una serie ...

Sgarbi e le sue dichiarazioni : “il Papa è antileghista - i Migranti li ospiti in Vaticano” : Vittorio Sgarbi dice la sua sulla questione migranti e parla del Papa Vittorio Sgarbi, ospite de “L’Aria che tira”, il programma di Myrta Merlino su La7, interviene a gamba tesa sul tema dell’accoglienza dei migranti. Durante il dibattito, lo scrittore ed esperto d’arte attacca Papa Francesco: “Il Papa è chiaramente antileghista e chiaramente anti-Santanché. Ha detto una cosa ‘meglio un ateo che un cristiano ipocrita’. Dietro c’era meglio un ...

Papa : viaggio Migranti non sempre felice - anche Gesù fu profugo : Roma – “Il viaggio dei migranti non e’ sempre un’esperienza felice. Basti pensare ai terribili viaggi delle vittime della tratta. anche in questo caso, pero’, non mancano le possibilita’ di riscatto, come accadde per il piccolo Giuseppe, figlio di Giacobbe, venduto come schiavo dai fratelli gelosi, il quale in Egitto divenne un fiduciario del faraone”. Cosi’ Papa Francesco nella prefazione a ...

Papa Francesco - l'ultimo siluro contro Salvini sui Migranti : la frase peggio della Boldrini : Dal Vaticano arriva un nuovo colpo contro la linea di Matteo Salvini e del governo italiano in tema di immigrazione, con la pubblicazione del volume Luci sulle strade della speranza, una raccolta di lezioni magisterali di Papa Francesco sui migranti, rifugiati e tratta di esseri umani, pubblicata da

Papa Francesco sui Migranti : “Ci arricchiscono. Anche Gesù fu un profugo con la sua famiglia” : Bergoglio torna a parlare di migrazioni nel volume "Luci sulle strade della speranza", una raccolta dei suoi insegnamenti su rifugiati e tratta: "I migranti sono una risorsa, un arricchimento per la nostra società. Anche Gesù fu un profugo con la sua famiglia, quando dovette fuggire in Egitto per salvarsi dalla furia omicida di Erode".Continua a leggere

Migranti : Papa - viaggi infelici ma che arricchiscono comunità : 'Il viaggio dei Migranti non è sempre un'esperienza felice' ma 'anche oggi i movimenti umani, pur generando sfide e sofferenze, stanno arricchendo le nostre comunità, le Chiese locali e le società di ...

Migranti - Papa : Mai farsi rubare speranza - anche Gesù fu profugo : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Migranti - Papa : Mai farsi rubare speranza - anche Gesù fu profugo-2- : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Lorella Cuccarini contro papa Francesco : “Sarebbe bello che parlasse anche di altro - oltre che dei Migranti” : Dopo la svolta sovranista, Lorella Cuccarini è tornata a parlare di politica, ribadendo il suo sostegno al governo Lega-M5s. L’occasione è stata un’intervista al settimanale Oggi, nella quale la showgirl se l’è presa con papa Francesco. Lorella ha rimproverato infatti il Pontefice perché, a suo dire, è distratto rispetto ai problemi reali della gente: “Sarebbe bello che il papa si esprimesse anche su altre situazioni, ...

Lorella Cuccarini sovranista ne ha per tutti : «Blocco dei Migranti sacrosanto» - poi critica il Papa - l'Europa e le quote rosa : «La differenza non è più tra destra e sinistra ma tra chi pensa agli elettori e chi alle élite e alla finanza». Lorella Cuccarini, in un'intervista al...

Il Papa : fate sbarcare i MigrantiMa il Vaticano allontana i barboni : La gendarmeria Vaticana allontana sistematicamente barboni, clochard e senza tetto italiani che bivaccano in Piazza San Pietro e in un sottopasso attraversato ogni giorno da migliaia di pellegrini. La prassi è talmente consolidata che non fa neppure notizia Segui su affaritaliani.it

