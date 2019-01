India | nel Goa meridionale dove la parola d' ordine è una sola | relax

Eventi meteo estremi in India : 1.428 morti nel 2018 : Nel 2018 in India sono morte 1.428 persone a causa di Eventi meteo estremi: lo ha reso noto Madhavan Rajeevan, sottosegretario per le Scienze della Terra. Solo l’Uttar Pradesh ha registrato 590 vittime, 158 a causa di piogge torrenziali e inondazioni, 166 provocate da tempeste, 39 da fulmini, 92 da tempeste di sabbia, 135 da ondate di freddo. L'articolo Eventi meteo estremi in India: 1.428 morti nel 2018 sembra essere il primo su meteo Web.

India - neonato decapitato dagli infermieri in sala parto : la testa resta nell'utero : Una bruttissima tragedia ha colpito negli scorsi giorni l'India, dove un neonato è stato decapitato per errore in sala parto dagli ostetrici che stavano operando. Secondo le indiscrezioni che giungono dalla stampa Indiana, pare che i medici abbiano tirato in modo troppo violento il piccolo. La sua testa, per cause tutte da chiarire, è rimasta incastrata nell'utero della madre, e non riusciva proprio ad uscire. Gli ostetrici, non appena hanno ...

Stuprata - decapita e gettata nell’acido : l’orribile violenza su una 16enne in India : Per i familiari sarebbe stata rapita prima di essere Stuprata e uccisa ma la polizia sospetta che in realtà possa essere stata vittima degli stessi familiari in uno dei tanti delitti d'onore che insanguinano ancora il Paese. Secondo le sorelle, infatti, era stato il padre a cacciarla di casa dopo essersi presentata con un ragazzo non gradito al genitore.Continua a leggere

India : è arrivata la neve nello Srinagar [GALLERY] : 1/12 AFP/LaPresse ...

Coppa d’Asia 2019 - spinta speciale per la Thailandia : al match con l’India presenti i ragazzi salvati nella grotta : I vertici della Coppa d’Asia 2019 hanno dichiarato che tre giocatori dei Wild Boars, insieme ad un assistente allenatore, sono stati invitati ad assistere alla partita allo stadio Al Nahyan di Abu Dhabi La Thailandia sarà sostenuta domenica nella partita di Coppa d’Asia contro l’India dai componenti della squadra di calcio salvati drammaticamente da una grotta nel loro paese l’anno scorso. I vertici della ...

India - a Kerala sfida al divieto religioso : terza donna nel tempio induista | Sky TG24 | : La Corte suprema Indiana ha rimosso il bando imposto dal luogo di culto, ma i religiosi più ortodossi continuano a protestare in tutto lo Stato. Una persona è morta e 100 sono rimaste ferite negli ...

Una terza donna è entrata nel tempio di Sabarimala in India - nonostante le proteste di molti credenti : Una terza donna è entrata nel tempio di Sabarimala, nello stato meridionale del Kerala in India, uno dei luoghi più sacri per la religione induista dove fino a quattro mesi fa era vietato l’ingresso alle donne in «età mestruale», cioè

India - due donne entrano nel tempio indù - proteste nel Kerala - : L'ingresso nei luoghi di culto è stato di recente concesso a tutta la popolazione da una sentenza della Corte Suprema. I tradizionalisti, però, continuano a opporsi, anche con la violenza

India - due donne entrano nel tempio indù di Sabarimala : proteste degli integralisti e scontri nello stato di Kerala : scontri e violenze in tutto il Kerala, stato del sud dell’India, dopo che due donne sono entrate nel tempio di Sabarimala, sacro agli indù, recentemente riaperto a tutta la popolazione grazie a una sentenza della Corte Suprema. Gruppi di tradizionalisti, ancora legati alla vecchia legge che vietava l’ingresso a tutte le Indiane in “età fertile”, tra i 10 e i 50 anni, sono scesi in piazza sventolando bandiere nere davanti ...

Centinaia di turisti dall'India in visita al Balbianello Effetto Bollywood : C'è chi piange , lacrime di gioia naturalmente, , chi vuole toccare con mano il pavimento con la celebre Rosa dei Venti della Loggia Durini, chi immortala ogni istante della visita e chi accarezza il ...

MANGIANO RISO CONTAMINATO A CERIMONIA : 11 MORTI/ India : possibile presenza di pesticida nel 'prasad' : India, MANGIANO RISO CONTAMINATO: 15 MORTI. Ultime notizie, più di un centinaio i feriti: strage nel tempio, si cercano i responsabili

Boxe femminile - Raffaele Bergamasco nominato miglior allenatore dell’Asia nel 2018. Quanti trionfi con l’India : Il movimento indiano della Boxe femminile è in grande evoluzione e non stupisce che questa squadra abbia raggiunto il primo posto nella classifica del Guwahati 2017 AIBA Women’s Youth World Boxing Championships per la presenza di atlete che hanno dato un grande contributo in termini di risultati. Riscontri positivi, come è logico, che non sono frutto del caso e i meriti di questo successo sono anche di un pezzettino di Italia, ovvero di ...

Clima : l'India leader nelle emissioni di CO2 - +6 - 3% in 2018 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia