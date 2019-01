Terroristi,Salvini:pronto vedere Macron

: Cesare Battisti, lista di 30 terroristi sul tavolo di Salvini: il governo vuole riportarli in Italia - fattoquotidiano : Cesare Battisti, lista di 30 terroristi sul tavolo di Salvini: il governo vuole riportarli in Italia - SkyTG24 : Terroristi latitanti, 30 nomi sul tavolo di #Salvini: 14 in Francia - Agenzia_Ansa : Trenta nomi di terroristi latitanti sulla scrivania di #Salvini, 14 in Francia #ANSA -

"Se serve sonoa partire per Parigi per incontrare, pur di riportare in Italia questi assassini". Lo afferma il ministro dell'Interno,, con riferimento ailatitanti all'estero. Il Viminale ha messo a punto un elenco di 30 ricercati per terrorismo, 14 dei quali sono stati individuati in Francia(Di sabato 19 gennaio 2019)