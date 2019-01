Pd | contestazioni ai dirigenti nel circolo di Milano | “Proposte vaghe” E mancano i

ilfattoquotidiano

(Di sabato 19 gennaio 2019) I circoli Pd del Municipio 5 di(Bellezza, Gratosoglio, Vigentino e Open Bocconi) si sono riuniti per ascoltare le presentazioni delle mozioni dei cinque candidati alle primarie in vista del voto. Gli iscritti, nonostante auspichino maggiore unità nel partito, sono sembrati spaccati almeno quanto i relatori: Ada Lucia De Cesaris (ex sindaca del capoluogo) e sostenitrice della mozione Richetti-Ascani se l’è presa con Filippo Barberis (capogruppo dei dem in Consiglio comunale e sostenitore della mozione Martina); Barberis se l’è presa con Pierfrancesco Majorino (assessore alle Politiche sociali e sostenitore della mozione Zingaretti) che a sua volta ha criticato De Cesaris; poi tutti hanno protestato quando il sostenitore della mozione Corallo, Davide Jin, ha tirato di nuovo in ballo il “metodo Burioni”. Alla fine degli interventi dei politici, un militante ...