Inter | bimbi allo stadio e lo slogan | Noi tutti fratelli La scuola di

Inter - col Sassuolo 10 mila bimbi nello stadio chiuso. Spalletti : "Il nostro avvenire dipende da loro" : L'Inter si rituffa nel campionato terminato nel 2018 con la gara contro il Napoli, che ha portato con sé la squalifica per due giornate di San Siro a causa dei 'buu' razzisti rivolti a Koulibaly da ...

Isernia - due maestre sospese per botte e insulti ai bimbi dell’asilo. Le Intercettazioni : “Devi piangere - ti svito la testa” : Due maestre di una scuola dell’infanzia statale della provincia di Isernia sono state sospese dall’insegnamento per maltrattamenti nei confronti dei bambini. Le intercettazioni ambientali realizzate dalla Squadra Mobile, hanno evidenziato i comportamenti denunciati da alcune madri. Nel filmato si mettono in evidenza i comportamenti delle insegnanti che eccedono con urla, strattoni e metodi decisamente bruschi nei confronti dei piccoli alunni ...

Inter-Sassuolo : 10 mila bimbi in risposta alla discriminazione e alla violenza negli stadi : È l’iniziativa portata avanti dall’Inter che, dopo gli episodi accaduti nella partita contro il Napoli dello scorso 26 dicembre (chiusura

Inter - no al ricorso per la squalifica : 'Ma col Sassuolo fate entrare i bimbi' : MILANO - L' Inter non farà ricorso contro la chiusura per due partite dello stadio di San Siro, per i fatti della partita contro il Napoli . Il club lo ha ufficializzato in un comunicato, in cui ...

Inter - ufficiale : no al ricorso per San Siro a porte chiuse - ma fate entrare i bimbi : Come preannunciato dagli inviati di Sky Sport negli scorsi giorni l'Inter non farà ricorso contro la chiusura del Meazza nelle partite contro Benevento e Sassuolo per i cori di discriminazione territoriale e razziale nella partita contro il ...

Razzismo - l'Inter resta a porte chiuse. Ma chiede : "A San Siro solo i bimbi" : l'Inter non farà ricorso per le due partite casalinghe a porte chiuse decise dal giudice sportivo in seguito ai buu razzisti indirizzati a Kalidou Koulibaly durante la partita contro il Napoli del 26 ...

Circoncisione in Italia - clandestini 35% Interventi su bimbi stranieri - : La pratica effettuata in modo clandestino espone i piccoli ad alti rischi. Il costo elevato, le restrizioni legate all'età e lo status di irregolari sono tra i motivi che alimentano il ricorso al ...

Circoncisione in Italia - clandestini 35% Interventi su bimbi stranieri - : La pratica effettuata in modo clandestino espone i piccoli ad alti rischi. Il costo elevato, le restrizioni legate all'età e lo status di irregolari sono tra i motivi che alimentano il ricorso al ...

Una lista con bimbi di "etnia rom" agita l'amministrazione Raggi. "Procedura Interna" : La mail contiene due parole, etnia e Rom, che dopo la caduta del fascismo quasi tutti gli italiani hanno considerato normali. Solo da qualche tempo sono ritornate ad essere - se messe una accanto all'...

Lista di bimbi di etnia rom - scoppia il caso a Roma. Campidoglio : 'Procedura Interna' : 'Alunni di etnia rom senza Isee'. La mail arrivata al Segretariato sociale, finita in Comune e stilata dall'Ufficio Quote contributive del XII Municipio ha scatenato un polverone. C'è un elenco di una ...