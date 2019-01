Il Parlamento Europeo chiede più sostegno alle imprese

Pesticidi - il Parlamento Europeo vota per più trasparenza : La votazione del Parlamento europeo apre di nuovo il sipario sui Pesticidi. Questa volta, si punta sulla trasparenza e sulla responsabilità della procedura di approvazione di queste sostanze attive ...

Mario Draghi al Parlamento Europeo - LA DIRETTA : Sono previsti oggi al Parlamento Europeo a Strasburgo due appuntamenti per il presidente della Bce, Mario Draghi. Alle ore 11:30 prenderà parte alla sessione plenaria per il 20 esimo anniversario ...

Quella relazione del Parlamento Europeo sull'utero in affitto : A fine anno il Parlamento europeo ha approvato la relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo, nel 2017 e sulla politica dell'Unione Europea in materia, in cui il paragrafo 48 chiede di 'introdurre chiari principi e strumenti giuridici per far fronte alle violazioni dei diritti umani correlate alla gravidanza ...

Gli eurorealisti si alleano in vista delle elezioni al Parlamento Europeo - : ... hanno firmato una dichiarazione congiunta che denuncia "l'urgente" necessità di risolvere i problemi comuni legati all'immigrazione, alla sicurezza e all'economia, attraverso una profonda riforma ...

Il vicepresidente del Parlamento Europeo David Sassoli in visita a Grosseto : Il primo nella sala conferenze di Latte Maremma, dove ha incontrato alcune delle eccellenze delle produzioni agroalimentari maremmane per parlare della Pac, la politica agricola comune. " La sfida " ...

Emissioni di CO2 - Il Parlamento Europeo verso il taglio del 37 - 5% entro il 2030 : I rappresentanti dei Paesi membri dell'Unione europea e del Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo preliminare sugli obiettivi di riduzione delle Emissioni di anidride carbonica per i mezzi di trasporto. Si tratta di un compromesso che impone obiettivi ancor più stringenti rispetto a quanto proposto dalla Commissione europea: entro il 2030 le Emissioni dovranno essere ridotte del 37,5% per i veicoli passeggeri (del 31% per i soli ...

DST e Web Tax : il Parlamento Europeo contro Netflix e gli altri giganti di Internet : Il Parlamento Europeo, oggi, ha adottato due pareri sulle proposte di direttive del Consiglio, riguardanti la Web Tax per le imprese rilevanti in campo digitale e la Digital Services Tax (DST), cioè la tassa sui servizi digitali. I colossi Google, Apple, Facebook, Amazon, Booking sono accusati di non versare soldi agli erari comunitari. Mentre le imprese tradizionali sono soggette ad un'aliquota del 23% sui ricavi, le società online pagano solo ...

Ciocca (Lega) al Parlamento Europeo : 'Svegliatevi' - mostra gilet giallo ed è caos (VIDEO) : Non è la prima volta che un eurodeputato della Lega si rende protagonista di azioni dimostrative piuttosto eclatanti nel tentativo di dare forza alle proprie opinioni. Stavolta è il turno di Angelo Ciocca che, a Strasburgo, ha sventolato un gillet giallo e ha provato a sensibilizzare il Parlamento Europeo rispetto a quelle che sono le problematiche relative ai manifestanti francesi. Un invito evidente a "svegliarsi" affinché certe cose non si ...

UIV - Parlamento Europeo ratifica accordo libero scambio con Giappone : Roma, 12 dic., askanews, - Unione Italiana Vini accoglie con estrema soddisfazione la ratifica da parte del parlamento europeo dell'accordo di libero scambio con il Giappone, giunta con l'approvazione ...

La delegazione del Tibet dell'APN visita il Parlamento europeo : Nell'incontro con il vice presidente del Parlamento europeo Dimitrios Papadimoulis, Losang Jamcan ha raccontato tramite la sua stessa esperienza gli sviluppi e i progressi dell'economia e società in ...

In Belgio I Gilet Gialli hanno assaltato il Parlamento Europeo : In Belgio I Gilet Gialli hanno assaltato il Parlamento Europeo Dopo La francia anche In Belgio si inizia a cavalcare l’onda dei Gilet Gialli, Una cinquantina di fermi sono stati effettuati questa mattina a Bruxelles prima dell’inizio delle manifestazioni dei Gilet Gialli annunciate nella capitale belga. Lo ha detto la portavoce della polizia di Bruxelles, Ilse van de keere, scrive l’agenzia Belga. Alcuni manifestanti hanno assaltato il ...

Arte e azienda creano il premio del Parlamento Europeo 'Mecenati del XXI secolo' : Fra Arte ed economia il legame è sempre stato molto stretto ed il fenomeno del mecenatismo, particolarmente diffuso nei secoli in Italia, lo dimostra avendo tracciato un vero e proprio orientamento. Il Parlamento Europeo si è fatto interprete di un'importante eredità e insieme a PptArt, acronimo di Power Point Art, ha lanciato il contest internazionale "Mecenati del XXI secolo" al quale hanno pArtecipato artisti di ogni pArte del mondo e giganti ...

Le imprese Elite ricevute al Parlamento Europeo. : Questo premio conferisce al nostro progetto 'Rivelazioni' un respiro ancor più internazionale riconoscendolo come progetto 'benchmark' tra le numerose candidature provenienti da tutto il mondo. '...

Draghi interviene oggi al Parlamento europeo : L'audizione di Draghi si tiene in un momento in cui si moltiplicano i segnali di rallentamento dell'economia continentale, l'ultimo arrivato dalla Germania in un contesto mondiale difficile a causa ...