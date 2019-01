calcioweb.eu

: #Genoa, terminato l’incontro con la #Juventus (#Preziosi-#Paratici): #Leonardo intanto ha lasciato Casa #Milan, tra… - MarcoBovicelli : #Genoa, terminato l’incontro con la #Juventus (#Preziosi-#Paratici): #Leonardo intanto ha lasciato Casa #Milan, tra… - CalcioWeb : Futuro #Piatek, la risposta del polacco ad un tifoso - LameziaPazzagli : Paquetà, Piatek e Cutrone, il Milan guarda al futuro: a Gattuso il compito di farli coesistere -

(Di sabato 19 gennaio 2019) Sono ore caldissime per quanto riguarda il calciomercato, in particolar modo suldell’attaccante. E’ imminente il trasferimento delal Milan, accordo con il calciatore e tra i club, operazione da poco più di 40 milioni euro, nella trattativa Halilovic o Bertolacci oppure entrambi. “Questa è per te, buona fortuna”. E’ stato questo il messaggio da parte di undel Genoa, ecco ladell’attaccante: “Aspetta”, sottolineando probabilmente come ilè ancora tutto da decidere. Ma la realtà sembra proprio un’altra, per l’addio al Genoa ormai è solo questione di tempo.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo, ladelad unsembra essere il ...