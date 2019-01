corrieredellosport

: Furia De Laurentiis, nero di rabbia: «Koulibaly umiliato!» - news24_napoli : Furia De Laurentiis, nero di rabbia: «Koulibaly umiliato!» - SerieANewsUN : ?? Furia De Laurentiis, nero di rabbia: «Koulibaly umiliato!» ?? Il presidente del Napoli reagisce: «Così è stata pu… - NapSupporters : Furia De Laurentiis, nero di rabbia: «Koulibaly umiliato!» #Napoli #ForzaNapoliSempre -

(Di sabato 19 gennaio 2019) ... un fratello maggiore, non esclusivamente un presidente, avvolto in quella nuvola irrespirabile che sembrava potesse essere spazzata via da questo calcio e che invece rimane lì a inquinare un mondo ...